VIDEO. Para el abogado del marido de Jimena Salas, la “imputación es un capricho del Procurador” 

Luego de que se conociera la imputación por encubrimiento agravado de Nicolás Casal, el marido de Jimena Salas; el abogado defensor, Pedro Arancibia, calificó la imputación de ser un “capricho” del procurador general de la Provincia, Abel Cornejo. Sin embargo, señaló que el encuentro con los fiscales fue "necesario" para despejar y aclarar las dudas.

“La audiencia fue positiva y muy necesaria. Sin embargo es lamentable que tengamos que estar como imputados, imputación que es absurda con argumentos agarrados de los pelos”, dijo el abogado.

“pedimos la intervención de los tres fiscales. Dispusimos que Casal sea interrogado en todo lo necesario. Se contestó en detalles y se ratificó todo lo que se dijo. Estamos con la inocencia de Nicolás. En vez de andar buscando a los asesinos tenemos que venir a una audiencia de imputación por fundamentos que recién conocimos hoy, agarrados de los pelos, arbitrarios y caprichosos”, declaró el letrado.

Sobre el fundamento de la imputación que se refiere a la cremación de cuerpo de Jimena Salas, Arancibia señaló que la disposición fue “consensuada”. Además de que la entrega del cuerpo la realizó la fiscalía luego de que se hicieran todas las diligencias. "Fue la fiscalía la que entregó el cuerpo para que la familia disponga como sea. Es una cuestión personal”, declaró ante la prensa al salir del Ministerio Público Fiscal.

El abogado señaló que tras haber respondido las preguntas y dar detalles de todo lo que se preguntó, el paso siguiente es revisar el decreto de imputación y solicitar el sobreseimiento. “No hay prueba. Esto responde al capricho del procurador general. Esto es muy irregular y vergonzoso”, declaró.

Preguntado acerca de los números de celulares que fueron tomados como prueba para la imputación, Arancibia señaló que los números responden al “trabajo por cuestiones corporativas” y otro de modo personal: “Existen los registros de textos y comunicaciones. Esto está desde siempre a disposición. Esto confirma que el Procurador y los fiscales desconocen todo el expediente. Esta es una causa compleja, antes de hablar deberían conocer”, criticó.

Ante el cambio de los fiscales que investigan la causa, Arancibia señaló que “llama la atención el cambio”: “Dos fiscales fueron removidos de modo sorpresivo y sin fundamentos, por no obedecer los caprichos del procurador”.

Por otra parte, declaró que “no puedo referir maliciosamente a los fiscales ya que hoy fueron muy correctos, quizás algunas preguntas tendenciosas, pero preguntaron bien y dejaron que Nicolás se explaye. Espero que los fiscales conozcan cuáles son los límites y que algún día trabajemos codo a codo para conocer al asesino de Jimena”.

Nicolás Cajal: “Siempre estuve tranquilo”

Luego de la audiencia de imputación, el esposo de Jimena Salas declaró que “siempre estuvo tranquilo”.

“Yo siempre estuve tranquilo, yo busco la verdad y estoy a disposición de la justicia. Esperemos que esto se resuelva”, declaró tras salir desde el Ministerio Público Fiscal.

Acompañado por su abogado, Arancibia, el hombre de 45 años declaró que le molesta la situación. “A quien no le molesta una situación así. La realidad de que te imputen por algo que no se entiende la verdad es que no tiene sentido. Vamos a trabajar sobre esto con Arancibia”, dijo Cajal.

Preguntado sobre si se siente perseguido por la Justicia, señaló que no lo ve así, pero “si me molesta que se trate de esclarecer algo a cualquier costo porque no se hacen así las cosas. Creo que hay que trabajar para resolver el crimen y nada más”.