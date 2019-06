Las Leonas no pudieron avanzar a la final

La Selección argentina femenina de hockey sobre césped, Las Leonas, se quedó ayer sin final de la Liga Mundial en Amstelveen, Holanda, al perder frente a Australia por penales 4 a 3. El equipo dirigido por Carlos “Chapa” Retegui tuvo un gran rendimiento y hasta algún merecimiento para romper el 1 a 1 con el que terminó el tiempo regular.

Los primeros treinta minutos de juego fueron completamente albicelestes, con posesión de bocha y dominio territorial, coronado por el tempranero gol de Julieta Jankunas.

El punto flaco fue la definición, ya que Argentina generó seis corners cortos, más otras tres chances claras de peligro.

A pesar de la superioridad, lo apretado del resultado era un riesgo y Australia se lo hizo pagar, a los 29 minutos, cuando un remate de Jodie Kenny, que rozó en Victoria Sauze, se transformó en el 1-1.

En la segunda parte del encuentro todo se emparejó, con una leve superioridad de la Selección albiceleste, pero sin poder acertar el arco, lo que derivó en la definición rumbo a los penales. Y en los shoot out, Las Leonas parecían que se quedaban con el triunfo, pese a que Carla Rebecchi erró el primer penal, pero Celina Di Santo falló su remate, y después Cristina Cosentino no pudo impedir que Ambrosia Malone convirtiera el cuarto y decisivo gol. La experimentada Silvina “Pity” D’Elía erró el último remate.

“Hicimos un partidazo. Hace tiempo que no se ve tanta diferencia entre dos equipos dentro del campo. Fue el mejor partido que el equipo hizo en la Pro League”, puntualizó Retegui en diálogo con ESPN.

Ahora quedará el consuelo de la medalla de bronce (mañana 9.30 de Argentina), contra el perdedor de la otra semifinal entre Holanda y Alemania.