VIDEO El cruce entre los hermanos Caniggia y Mora Godoy: insultos, gritos y enojos

La polémica que se generó en la pista del Bailando entre Charlotte Caniggia y Mora Godoy, a partir de un comentario de la bailarina con respecto a la situación matrimonial de Claudio Caniggia y Mariana Nannis, sigue generando nuevos capítulos y dando más tela para cortar.

Es que apenas un día después de la controvertida situación en la pista más famosa del país, nuevamente volvieron a cruzarse Charlotte con la reconocida bailarina, aunque esta vez la hija del ex futbolista estuvo acompañada por su hermano, Alexander.

“Estamos muy mal, hablando con ustedes me pone peor. Me aburre”, arrancó la participante en un móvil con Hay que ver, el ciclo que conducen Denise Dumas y José María Listorti por la pantalla de El Nueve.

“Alex, ¿qué te pasó a vos cuando pasó lo de Mora? Recién vimos una nota de Charlotte recontraenojada con ella. Cuando escuchaste lo de Mora Godoy, ¿qué sentiste vos?”, le preguntó Denise a Alexander.

“No, a mí la verdad me chupa un huevo, no sé ni quién es, nada”, afirmó uno de los protagonistas de Caniggia Libre, el reality que los hermanos protagonizan por la pantalla de MTV, a quien poco le importó que, en reiteradas oportunidades, le dijeran que estaba “Mora escuchando del otro lado”.

“Sí, es que no sé quién es, yo no miro el Bailando aparte. O sea, me parece re grasa de una mujer ir y hablar de ese tema. Eso es de lacra, si querés tener rating o algo hablá de vos solo, piloteala ahí vos solo, piloteá la nave”, disparó contra la bailarina, para luego negar rotundamente la separación de sus padres.

“Es que no hay, no hay, sino no tengo problema en decírtelo. No sé, a mí me chupa un huevo igual”, continuó agrediéndola, mientras su hermana trataba de alguna forma de correrse de la situación.

Luego, una vez que despidieron a los Caniggia, los conductores del ciclo retomaron el contacto con la artista, quien los escuchaba desde otro móvil.

“Chicos, quiero decir algo, quiero ser lo más clara posible. Si le tengo que contestar a Ángel lo que dice, yo jamás estaría con un hombre que tenga semejante hijo maleducado, ignorante y que no sepa lo que es laburar, jamás. O sea, nunca estaría con un hombre ... ¿Criaron esa persona? Dios, mi hija se levantó y se fue, estaba acá sentada”, arrancó su descargo.

“¿Cómo va a tener adjetivos hacia mí?, no tiene idea lo que hice, quién soy, cómo fue mi laburo desde hace muchos años, soy más empresaria que su padre, que su madre ni qué hablar, que no sabe lo que es laburar. ¿De qué me hablan, de una mina laburante como yo, que se rompió el alma?, porque vengo de una familia humilde, pobre, que mantiene a sus padres también. Es un atrevido, ¿de qué estamos hablando?”, continuó furiosa.

“Voy a darle clases a un merendero la semana pasada, que venga conmigo a Villa Fiorito, que vea lo que está pasando en la Argentina, y sino que se quede en Marbella semejante maleducado, eso voy a decir”, sentenció, para luego responderle a Marcela Coronel, una de las panelistas del ciclo, quien le preguntó si no le habían dado ganas de contestarle en ese momento.

“No me voy a rebajar yo a ese pibe, ¿cómo me voy a rebajar? Sabés qué, que venga a Villa Fiorito vas a ver cómo le contestan, a ver si se anima. Que camine por La Boca, que yo soy de La Boca, eso me parece. Y me pareció muy bien la actitud de Charlotte, que se abrió por completo”, subrayó, para luego referirse a por qué pensaba que el joven actuaba de esa manera.

“’El Pájaro se hizo de abajo, hizo un carrerón, me pareció otro tipo de persona a nivel humano, pero no lo conozco realmente, fue simplemente una cena. A mí no me sorprende nada, lo que pasa que me parece es un gran maleducado y yo no se lo voy a permitir, ni de él ni de nadie”, destacó.

“Mirá que lo vengo diciendo desde el primer programa, con lo que pasó con Laura, con Pachano, al maltrato no, ¿cómo va a tratar así a una mujer? No a la violencia, ¿de qué estamos hablando?”, concluyó.