El feminismo también llegó a los naipes: las cartas que buscan retrucarle al patriarcado

Martina y Pablo estaban jugando a las cartas en su casa. Mientras mezclaban el mazo de los tradicionales naipes españoles, ella se quedó mirando la mesa y cuestionó en voz alta. “No puede ser que sean todos hombres”, dijo en referencia a las figuras masculinas. Casi sin pensarlo, bromeó con hacer una versión feminista, en donde las protagonistas del juego sean mujeres. Su comentario no pasó desapercibido. Su novio, de inmediato, le respondió que le parecía una excelente idea. Casi un año después, se volvió realidad: crearon las “Feminaipes”.

La pareja argentina, ella psicóloga y él politólogo, desencadenó -sin imaginarlo- un furor en las redes sociales. A solo tres semanas de empezar a venderlas por $ 350 en Instagram, ya están pensando imprimir una nueva tirada. La primera, de prueba, fue de mil mazos.

En diálogo con Todo Noticias los creadores de estas cartas explicaron cómo fue la “cocina” detrás de la idea y la importancia de visibilizar una causa desde todos los frentes posibles, inclusive desde lo lúdico.

El día en que ambos se quedaron mirando los naipes españoles, pensando en la necesidad de que exista otra opción, fue el detonante. Una vez que Martina propuso diseñar una versión feminista, Pablo lo anotó en un papel. No querían olvidarse. Desde entonces, lo hablaron con amigos y familiares. La respuesta fue unánime: las tenían que hacer.

“Yo tengo una amiga que es diseñadora gráfica y me recomendó a Victoria Monté para las ilustraciones. Yo ya la conocía y había visto su trabajo. Así que nos reunimos con ella y le contamos del proyecto que queríamos hacer. Enseguida nos dijo que sí, que le re copaba”, sostuvo Martina.

El siguiente paso era conseguir una imprenta que pudiera trasladar esos diseños a un producto de calidad. “Ahí tuvimos la dificultad de que las cartas que nos ofrecían se transparentaban. Descubrimos que era uno de los productos más difíciles y caros de hacer. No es un papel simple”, aseguró Pablo. Pero finalmente en mayo lograron alcanzar el estándar que buscaban.

“Feminaipes simboliza la lucha por la visibilización de la mujer en la esfera pública. Por las que lucharon por una sociedad más justa y por las que hoy continúan haciéndolo. Lo lúdico también es político”, escribieron en su primera publicación de venta. En menos de un mes, recibieron decenas de consultas y pedidos. Era todo un éxito.

“Hay gente a la que no le va gustar y no le va a parecer (una buena idea). Pero nosotros sabemos que la gente que está cerca de la lucha feminista entiende que se da desde muchos ámbitos. Y uno de estos es la cultura. Los naipes son un juego que se transmite de generación en generación. Todavía vemos a nenas jugando a las cartas en los recreos. Nos pareció que estaba bueno darle un giro, visibilizar lo que no se muestra”, argumentó Martina con respecto al mensaje que quisieron transmitir con su proyecto.

En ese mismo sentido, Pablo reflexionó en los roles que ya están impuestos en la sociedad. Y cómo desde una simple iniciativa lúdica se puede ir cambiando el paradigma. “La lucha por el sentido es muy fuerte. Con esto queríamos brindarles a los niños y a las niñas muchas imágenes de mujeres que pueden tener otros roles, hacer otras cosas”, concluyó. Una forma de creativa de ‘retrucarle al patriarcado‘.

Fuente: Todo Noticias