Desde los doce pasos. Mirá la victoria peruana ante los uruguayos

La Celeste mereció, pero los goles no aparecieron y por eso el semifinalista se definió desde el punto penal con la clasificación incaica tras la victoria por 5-4. Perú ahora jugará con Chile para definir quién será el finalisa de la Copa América 2019. En la otra zona esta Argentina que deberá al dueño de casa: Brasil.

Miá los penales

PENALES (5-4 Perú)

- Luis Suárez (URU) - Atajado

​- Paolo Guerrero (PER) - Gol

- Edinson Cavani (URU) - Gol

- Raúl Ruidíaz (PER) - Gol

- Cristhian Stuani (URU) - Gol

- Yoshimar Yotún (PER) - Gol

- Rodrigo Bentancur (URU) - Gol

- Luis Advíncula (PER) - Gol

- Lucas Torreira (URU) - Gol

- Edison Flores (PER) - Gol