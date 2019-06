Alberto Fernández:"Si tenemos que revisar los acuerdos que Macri está firmando por el mundo, lo vamos a hacer"

El precandidato a Presidente aseguró que “no me asusta firmar un acuerdo con la Unión Europea, lo que sí me asusta es que ese acuerdo nos castigue más de lo que nos han castigado”

En línea con lo que manifestaron distintos dirigentes de la oposición tras la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el precandidato a presidente del Frente de Todos Alberto Fernández advirtió que ‘si tenemos que revisar los acuerdos que Macri está firmando por el mundo, los vamos a revisar‘.



‘No me asusta firmar un acuerdo con la Unión Europea, lo que sí me asusta es que ese acuerdo nos castigue más de lo que nos han castigado‘, agregó en el cierre del congreso de trabajadores de SMATA. ‘No quiero vivir en un país cuya única posibilidad de progreso sea seguir vendiendo granos y carne vacuna. Quiero industrias, lo que hacen ustedes en SMATA, empleados industriales, quiero darles trabajo a todos los argentinos, que todas las argentinas tengan donde desarrollarse‘, agregó.

En esa línea, Fernández dijo que ‘si solo estamos llamados a vender cereales y carne, qué sentido tiene hacer autos. He sido parte de esa negociación con la UE, la he conocido, quiero ver qué han concedido. Estoy seguro de que han concedido más tristeza, menos trabajo y menos riqueza para los argentinos. Merecemos algo mejor compañeros, y lo vamos a hacer entre todos y todas‘.

Por su parte, antes del discurso de Fernández, Máximo Kirchner también se refirió al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea: ‘Cuando escuchamos ahora que se festeja esta especie de protoacuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur hay que tener en cuenta que la UE es una suerte de mega Estado, una comunión de países, una corporación política y económica, al revés de lo que es el Mercosur, que apenas es un endeble ensable económico generado mayoritariamente por Brasil y Argentina‘.

‘Estamos yendo debilitados y a ciegas a un acuerdo que será muy difícil que modifique las condiciones del trabajo en Argentina porque los trabajadores argentinos no solo quieren trabajar para poder pagar los servicios, quieren pagar con su trabajo más dignidad, poder cambiar el auto, poder irse de vacaciones‘, aseguró el diputado.

Fernández y Kirchner participaron junto a casi todos los candidatos bonaerenses del congreso del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) que reeligió como secretario general de Ricardo Pignanelli y se llevó a cabo en el DirecTV Arena, ubicado en la localidad bonaerense de Tortuguitas.

Además, la compañera de fórmula de Fernández, la ex presidente Cristina Kirchner envió un video con felicitaciones a Pignanelli y los trabajadores de SMATA que no dejó de lado la arenga de campaña para construir ‘un nuevo Gobierno‘.

Por su parte, el postulante presidencial dijo: ‘A Macri se le acabaron los semestres. Ya no es ni el primero ni el segundo, ya pasaron todos los semestres que podía utilizar y no trajo un solo centavo de ese mundo que supuestamente lo aclama. Basta de mentirnos, Macri‘. El ex jefe de Gabinete subrayó que la Argentina ‘es un país que piensa en los bonos del Tesoro o del Banco Central antes de pensar en la inversión y en el trabajo, un país desvergonzado que paga el 75% de tasa de interés y desemplea a millones de argentinos‘.

Tras remarcar que ‘uno de cada dos chicos está por debajo de la línea de pobreza‘, Fernández advirtió que además la Argentina está ‘en un virtual default, porque el FMI sigue poniendo plata que lo único que hace es financiar la fuga de capitales‘, que es según dijo de ‘30 mil millones de dólares‘. ‘Tenemos que mirar para adelante, buscar el modo de construir lo que merecemos, un país más equilibrado‘, sostuvo el postulante presidencial y agregó: ‘Esto no lo arregla uno, lo arreglamos entre todos‘. En este sentido, volvió a comparar la situación actual con la de 2001 y a recordar la gestión de Néstor Kirchner, que lo tuvo a él como jefe de Gabinete.

Otra de las oradoras del acto fue la candidata a vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, quien subrayó que las ‘ventas automotrices cayeron al 51%‘ y puso el eje en la ‘pérdida de derechos‘ que a su criterio impuso la política económica de la administración de Macri.

‘Por qué no seguir teniendo esos derechos de irnos de vacaciones, de ahorrar unos pesitos, comprarnos nuestra casa, nuestro auto‘, señaló la intendenta de La Matanza y compañera de fórmula de Axel Kicillof en Buenos Aires.

En tanto, el candidato a diputado nacional Máximo Kirchner sostuvo que ‘no hay futuro en Mauricio Macri‘ porque ‘cada política de la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre de 2015 ha ido en contra de los trabajadores y trabajadoras‘. ‘Lo que pueden hacer este 27 de octubre es despedir al Presidente para poner fin a este oprobio‘, sostuvo el diputado y candidato a la reelección, que también disparó contra la gobernadora bonaerense, Mauría Eugenia Vidal, y afirmó: Votar a Vidal es votar a Macri, es votar más desocupación, es votar el acuerdo con el FMI‘.