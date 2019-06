Frustaron un intento de robo en la sede de Central Norte

Esta vez ganó Central Norte. El club de barrio norte sufrió un nuevo intento de robo en su sede, que fue frustrado gracias al moderno sistema de vigilancia que se instaló.

En la madrugada de ayer, dos personas ingresaron a las instalaciones de club, forzaron una cerradura pero no lograron su cometido ya que la alarma se activó y fueron interceptados por la Policía.

“Ante tanta ola de robos mejoramos la seguridad, hicimos una gran inversión instalando cámaras y alarma. Esta madrugada (por ayer) sonó la alarma y las cámaras tomaron a estos dos chicos, acudimos a la Policía, se procedió a hacer la denuncia y quedaron detenidos”, explicó Héctor De Francesco, presidente de Central Norte.

En esta oportunidad, las instalaciones no sufrieron grandes daños como en otras épocas: “Rompieron una cerradura, en ese momento fue cuando se activó la alarma, intentaron escapar pero no pudieron”, aseguró el titular cuervo.

Se presumen que se tratarían de las mismas personas que hace un tiempo hurtaron indumentaria deportiva de la tienda oficial del club.

Además, uno de los malvivientes habría sido intensificado por algunos dirigentes de Central ya que formó parte de un grupo de hinchas que quiso agredir a la actual presidente antes de las últimas elecciones.

Por otra parte, en el plano futbolístico, el plantel azabache conducido por Ezequiel Medrán retornó a los trabajos pensando en la final de ida con Guaraní Antonio Franco que se jugará en Misiones.

El técnico cuervo comenzará a probar desde hoy el posible once titular, eso sí, lo hará a puertas cerradas para tarar de no dar indicios de las posibles modificaciones que implementará.

El regreso de Marcos Valsagna sería prácticamente un hecho, lo que estaría en duda es la vuelta de Lucas Quiroz.