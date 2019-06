Le dictaron la prisión preventiva al acusado de prender fuego a dos indigentes

El juez Pablo Casas dictó hoy la prisión preventiva de Damián Jorge Calabró, alias "el gordo Bubú" acusado de intentar quemar vivos a dos indigentes que dormían bajo un puente, en el barrio porteño de Mataderos, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El fiscal Gonzalo Viña había solicitado la prisión preventiva por entender que de ser puesto en libertad podía fugarse y entorpecer la investigación.

El magistrado, tras escuchar a la defensa y analizar las pruebas, decidió hacer lugar a la petición del Ministerio Público Fiscal y Calabró permanecerá detenido en una cárcel común.

La investigación continúa para probar la hipótesis de la tentativa de homicidio agravado y para identificar a todos los involucrados en el hecho.

Calabró fue detenido el domingo pasado en el barrio porteño de Mataderos "en un allanamiento a la casa de un familiar del sospechoso, donde estaba escondido y fue llevada a cabo por agentes de la Brigada de Investigaciones de la comisaría comunal 9", dijo a Télam Enrique Del Carril, director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales.

Según Del Carril, director de investigaciones de la Fiscalía, ahora está en indagatoria: “Vamos a tener más referencias personales de él. Por ahora solo teníamos vinculaciones por las redes sociales”.

También se investiga sobre posibles antecedentes: “Nosotros hicimos en la investigación un nominativo, es decir, solo por el nombre. Y por el nombre no tenía. Pero eso no quiere decir que no tenga por las huellas, por el DNI, o que haya usado otro nombre. Con las huellas pueden salir cosas. Así que no descarto todavía que haya antecedentes”.

Y sobre el episodio en sí, ahora Calabró se enfrenta a una acusación por una posible tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía: “Todavía no estamos muy seguros de si esto se debió a una cosa personal o a un crimen de odio”, cerró Del Carril.