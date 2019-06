Palermo a Benedetto: "Cuando uno está bloqueado, se te nubla todo"

“Cuando uno está bloqueado, se te nubla todo” opinó Palermo sobre Darío Benedetto

El máximo goleador de la historia de Boca Juniors, Martín Palermo, reconoció este martes que cuando un jugador está “bloqueado” por la falta de gol se le “nubla todo” en relación al delantero Darío Benedetto, que lleva once partidos sin convertir.

“Benedetto está en un momento de falta de confianza. Cuando pega en el palo no decís ni que es mala suerte ni que pateaste mal. Lo que hace la diferencia es la determinación y cuando uno está bloqueado se te nubla todo”, opinó el Titán.

“Vos mismo te cerrás en algo negativo, empezás a pensar en la falta de confianza e inseguridad”.

Palermo, actualmente entrenador de Pachuca, de México, y campeón dos veces de la Copa Libertadores (2000 y 2007) con Boca y una vez de la Copa Intercotinental (2000), comentó que Benedetto “tiene una mochila muy pesada que es haber perdido la final contra River y eso lo condiciona. Tenés que verlo en la cara. Adentro, la sensación es otra. Tenés que disfrutarla”.

“Cuando me tocó llegar a Boca, era la época que River ganaba todo con Francescoli, Ortega... y después cambió todo. Era obvio que después de la final alguien iba a quedar golpeado. Le tocó a Boca y lo sufrió más”, concluyó Palermo.