Garavano presentó el proyecto de Código Penal y abogó porque se genere "un debate plural"

El ministro de Justicia, Germán Garavano, consideró que es necesario que se sancione un nuevo Código Penal porque “la sociedad ha cambiado mucho en estos casi 100 años”. Al presentar el proyecto ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, abogó por que se pueda generar un “debate plural” ya que se trata de una de las leyes “más trascendentes”.

Durante la reunión de la Comisión de Justicia del Senado, los especialistas remarcaron que el Código Penal actual tiene 320 artículos y el nuevo pasa a 540, al tiempo que precisaron que en esos poco más de 200 artículos de diferencia se encuentran las 900 leyes penales que se aprobaron en los últimos 100 años.

La visita del funcionario este martes constituye el puntapié inicial para la discusión de la iniciativa, que igualmente tiene bajísimas chances de avanzar en el Congreso en este año electoral. Sin embargo, Garavano destacó que “se le haya dado tan rápido tratamiento”.

El titular de la cartera de Justicia aseguró que el cuerpo normativo que se propone es “un Código Penal posible, basado en la vida cotidiana y los problemas reales de la sociedad”, al tiempo que prevé ser “una norma que nos permita a los argentinos vivir en paz, respetar la ley y que eso nos permita tener un futuro mejor”.

Acompañado por los miembros de la comisión redactora del anteproyecto, a cargo del camarista Mariano Borinsky, el ministro elogió el trabajo realizado por los especialistas y recordó que anteriormente a este texto se elaboraron 18 proyectos que “nunca llegaron a ser enviados por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo”.

Valoró además el aporte de los gobiernos provinciales, las universidades, las organizaciones no gubernamentales y los ciudadanos que dieron sus opiniones mediante una plataforma web, “algo inédito, que nunca había pasado en nuestro país”, remarcó.

El funcionario dijo que “el Gobierno tomó la decisión de respetar el trabajo de la comisión sin tocar una coma”, enviándolo al Congreso tal cual fue redactado. Sin embargo, hacia el final de su exposición sí le entregó al presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el justicialista Pedro Guastavino, una propuesta para reformar el artículo 275 referido al falso testimonio ante la Justicia.

Garavano resaltó que en el proyecto se incorporaron “todas las reformas que se hicieron en los últimos dos años”, a través de distintas leyes, y enumeró que el nuevo Código “consolida todo lo que tiene que ver con la violencia de género” y avanza en el ciberdelito y el nuevo régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

También, el ministro señaló que plantea una “regulación medioambiental de avanzada” y una “fuerte sanción y represión de todo lo que tiene que ver con el narcotráfico y las asociaciones vinculadas con el narcotráfico”. Además avanza en materia de terrorismo, corrupción, delitos de lesa humanidad y delitos viales, entre otros.

“Es un trabajo muy serio, muy profundo, elaborado de una forma totalmente independiente”, subrayó el ministro y enfatizó que “es una herramienta que nosotros creemos muy valiosa y que la sociedad reclama por esta herramienta”. “Ojalá se pueda avanzar fuertemente en su discusión y su sanción”, finalizó.

Algunos temas

El funcionario nacional subrayó que el nuevo Código "avanza y consolida todo lo que tiene que ver con violencia de género, ciberdelitos e incorpora el régimen penal de las empresas para que las que cometan delitos sean sancionadas más allá de la responsabilidad de los miembros del directorio".

Delitos viales: Garavano también puso de relieve como una "innovación valiosa" el tema de "los delitos viales" al incorporar la figura del "peligro abstracto" para quienes conduzcan bajo el efecto del alcohol y quienes "exceden en más de 60 kilómetros por hora la velocidad permitida".

Este fue uno de los temas más desarrollados por los especialistas de la comisión redactora como el funcionario del Ministerio de Justicia Carlos González Guerra, quien explicó que se penará "a aquel que va a 60 kilómetros por encima de la velocidad permitida, aquel que tiene en sangre estupefacientes, no importa la cantidad, y a aquel que duplique el mínimo de alcohol en sangre permitido".

Aborto no punible: el presidente de la comisión redactora, el camarista Mariano Borinsky, señaló durante la audiencia que "se tomó en cuenta el debate en el Congreso" de 2018 y se siguió "el criterio aplicado por la Corte Suprema en el fallo FAL" sobre las situaciones de aborto no punible.

Además, indicó que se incorpora una cláusula en la que la mujer "podrá ser eximida de la pena de prisión" y se contempla "la libre disposición de su cuerpo" en casos de violencia obstétrica.

Fuentes de la Comisión de Justicia del Senado indicaron a NA que este artículo del proyecto es criticado tanto por la campaña por la legalización del aborto como por los sectores que rechazan esa posibilidad.



Decomiso y penas alternativas: por otro lado, Borinsky remarcó que el objetivo fue lograr que "no sea un Código Penal de laboratorio sino un Código Penal práctico".

El camarista indicó que el proyecto también autoriza el decomiso en delitos de corrupción y narcotráfico antes de que haya una condena penal y señaló que "no hay derecho de propiedad sobre el producto del delito".

A su turno, el camarista Carlos Mahiques destacó que el nuevo Código intenta "diversificar la pena restrictiva de la libertad" con "medidas asistenciales y de vigilancia entre o después de la pena privativa de la libertad".

Según explicó, la "prisión domiciliaria" regirá cuando las penas "no excedan los tres años".