Central Norte espera estirar su racha como visitante

Central Norte afrontará su último partido como visitante en este Torneo Regional Federal Amateur, nada más y nada menos que la final de ida por el ascenso al Federal A.

En esa condición el cuervo cayó por última vez en la primera final que disputó en Córdoba, frente a Racing, que lo superó por la mínima.

En esta temporada, el equipo de Medrán jugó varios partidos de visitante, pero todos fueron en el estadio Martearena, incluso frente a Olimpia Oriental de Rosario de Lerma, que también cedió su localía.

Ya en los play off, Central salió por primera vez de Salta para afrontar su partido de 16avos. de final en Perico, donde se impuso por 3 a 0 a Atlético Cuyaya. En los octavos de final le tocó ir a San Pedro, en Jujuy para enfrentar a Atlético y empató 1 a 1.

En los cuartos de final volvió a Perico, esta vez para jugar con Talleres, al que le ganó por 3 a 1.

En semifinales el cuervo se trasladó a Monteros, en el sur tucumano, donde se midió con Ñuñorco y se impuso por 2 a 1.

Uno de los jugadores que disputó todos los partidos como titular con Central Norte fuera de Salta es Matías Iglesias, y el volante sabe que será importante conseguir otro buen resultado en Posadas, para encarar con mayor optimismo el partido de vuelta.

“Gracias a Dios siempre de visitantes salimos favorecidos, en los play-offs nos tocó campos de juego que no eran como el Martearena y no se podía jugar la pelota al piso, pero siempre supimos trabajar el partido de acuerdo a la cancha, de acuerdo al rival”, sostuvo Iglesias. “La realidad es que nos queda un partido de visitante y la vuelta de local. Hay que ir otra vez mentalizados en los detalles que nos pueden ayudar a traer una victoria. Queda este último pasito, sabemos y lo tenemos claro, de visitante hemos jugado bien, esperemos que ahora no sea la excepción y nos traigamos un buen resultado desde Misiones”.

Cabe destacar que fuera de Salta Central Norte cosechó tres triunfos y un empate, con nueve goles a favor y tres en contra. Que siga así.