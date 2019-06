Beneficiarios de programas de empleo no cobraron aún

Desde hace 16 días que los beneficiarios de programas de empleo que realizan prestaciones en la Oficina de Empleo municipal no cobran los aportes económicos que llegan desde el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, organismo a cargo de Dante Sica.

La franja de DNI que va desde el seis hasta el nueve, tiene suspendido el pago y según estimaciones serían más de 400 personas las que se vieron afectadas por esta demora.

Desde la Oficina de Empleo de la Municipalidad, expresaron que desde el 22 de mayo se suspendió el cronograma de pago para todos los programas de empleos que se gestionan desde la oficina municipal.

"Las últimas cuatro terminaciones del DNI se suspendieron y la única notificación que nos llegó es que hubo problemas técnicos. En otras oportunidades que sucedió algo así como mucho en 72 horas se resolvía, pero esta vez ya pasaron dos semanas y no se resuelve. El problema es que no se rehabilitó el cronograma de pagos", manifestó Mariana Aguer, subsecretaria de Promoción y Empleo.

El único mail oficial que recibió la dependencia municipal desde el organismo nacional es donde se avisaba que se producía la suspensión y no dieron más información concreta para saber cuál es el problema y ni cuando se va a rehabilitar el pago.

"En Salta capital no llegan a ser mil personas el total de beneficiarios que cobran, por lo que se estima que hay alrededor de 400 personas damnificadas", agregó.

Los montos que se adeudan varían porque hay una variedad enorme de prestaciones. Hay beneficiarios que pueden realizar una prestación básica que puede ser dictar un curso de capacitación y cobran aproximadamente 1.600 pesos u otras personas que están en entrenamientos laborales y cobran alrededor de 5.400 pesos.

Mariana Aguer pidió aclarar que el Tesoro de la Nación es el que hace el desembolso. "Nosotros somos la oficina que gestionamos los programas en territorio. Estos son pagos que vienen directos del Tesoro Nacional, no tiene nada que ver con la Municipalidad, lo único que hacemos en la Oficina de Empleo es gestionar estos programas. Nosotros somos un intermediario que ponemos la cara ante los beneficiarios", explicó.

“No tienen plata ni para el colectivo”

Mariana Aguer comentó que desde que está en la Oficina de Empleo, hace 13 años, es la primera vez que pasa. Aclaró que los problemas de pago a los beneficiarios se resolvían después de 72 horas. “Se podía generar algún bache en los pagos pero se resolvía, ahora está más complicado”, afirmó.

Esta situación generó un conflicto entre los beneficiarios, ya que hay muchos chicos que están en entrenamiento o haciendo los cursos, el apoyo monetario que reciben desde el Ministerio lo utilizan para viáticos.

“Esto genera una situación bastante violenta con ellos porque no tienen plata para dirigirse a sus lugares de trabajo o a donde se están capacitando”, afirmó la subsecretaria.

El Tribuno se comunicó con uno de los beneficiarios, que prefirió no brindar su nombre y expresó que muchos chicos están pasando una situación desesperante.

“Hay chicos que vienen caminando desde Santa Cecilia hasta el Parque Industrial, donde hacen las prácticas laborales, porque no tienen plata ni para el colectivo”, expresó.

La fuente consultada expresó que todavía no tienen ninguna novedad sobre el pago y que desde el Banco Nación solo les dicen que por el momento no hay ninguna respuesta.

“Hace 16 días que no cobramos y nadie sabe dar ninguna explicación. Estamos en una situación complicada porque no sabemos que va a pasar”, comentó.

La Oficina de Empleo es una dependencia municipal que en convenio con el Ministerio de Trabajo de la Nación forma parte de una Red de Servicios de Empleo. Funciona en la calle España 277 y el Facebook para contactarse es: Oficina de Empleo de la Ciudad de Salta. Teléfono: 0387 437-3262.