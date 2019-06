El Club de Tiro será rematado por segunda vez

Parte del predio perteneciente al Club de Tiro de la ciudad de General Güemes será rematado el próximo viernes 7 en horas de la mañana, para cubrir los costos de una demanda iniciada por la letrada Mónica Zapata, quien actuó como abogada del club en un conflicto con el Ingenio San Isidro.

El predio cuenta con ocho hectáreas y media, las que fueron donadas por la familia Cornejo cuando eran los propietarios del Ingenio San Isidro.

El club de Tiro no tuvo mucho tiempo de vida, dado que esa actividad deportiva no alcanzó la popularidad esperada, por lo que cayó en desuso.

Fue ocupado para la práctica del fútbol amateur, nunca se realizaron mejoras sustanciales en el terreno, como estaban previstas, y cuando el ingenio pasó a manos del Grupo Gloria sus nuevos dueños intentaron recuperarlo en forma compulsiva, para lo cual enviaron maquinaria pesada para realizar una limpieza y preparar el terreno para el cultivo de caña de azúcar.

El abogado José Luis Valle ofreció entonces sus servicios para entablar una demanda y recuperar el predio, pero como ostentaba un cargo como senador, dejó todo en manos de la doctora Zapata. El juicio fue ganado y la abogada patrocinante demandó el pago de sus honorarios, los cuales, en base a un acuerdo previo, ascendía al 30% del valor del predio.

Esto hacía un total de tres hectáreas, aproximadamente, o un precio de alrededor de $3.000.000. Como la comisión del club no pudo hacer frente a estos gastos, el predio fue a remate. La entidad fue rematada hace un año, pero debido a ciertas irregularidades en el accionar de la persona que realizó la mejor oferta, el remate fue declarado nulo.

Un año después la situación continuó siendo la misma, con la única diferencia que ahora los honorarios ascienden a $5.500.000.

“Lamentablemente no logramos el apoyo que necesitaba el club para cumplir con el pago y no ser rematado. Considero que el club fue víctima de una estafa. El presidente de ese momento me dijo que la representación legal en la demanda era a modo de colaboración, pero no fue así. Lo que estamos intentando es vender esas hectáreas para evitar llegar al remate, hay tiempo hasta unos minutos antes de las 10 del próximo viernes”, informó la intendenta Alejandra Fernández.

Un llamado a los empresarios

El temor frente por los resultados del remate es que el dinero que se obtenga no llegue a cubrir los $5.500.000 demandados. De ser así, habría un nuevo remate a futuro hasta que el monto sea cubierto. “No sabemos a cuanto se pueden vender esas hectáreas, y por esa razón estamos buscando empresarios que deseen invertir y comprarlas antes del remate. El predio tiene una excelente ubicación, sabemos que pueden valer mucho más que eso, pero en un remate puede pasar cualquier cosa. Ahora nuestro objetivo es salvar parte de todo el predio”, explicó a su turno Marcelo Aguilar, presidente del club.