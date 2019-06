"San Martín Aveniu", una muestra fotográfica sin filtros

Imágenes de una realidad que muchos atraviesan a diario y otros ,aunque sea una vez, transitaron conforman la muestra “San Martín Aveniu” del fotógrafo Matías Maiztegui, que ayer quedó inaugurada en el espacio Fototeca de Pro Cultura Salta (Mitre 331), que comanda Guido Rearte.

Hasta el 5 de julio quedarán expuestas 20 fotos en formato 20 x 30 y tres de 1.20 x 80 en las que el reflejo de la diversidad de personas y personajes que conviven en una de las vías más importantes de la ciudad se muestra sin retoques estéticos y lejos de cualquier juicio de valor.

A través del lente de su cámara, Maiztegui detiene el tiempo de detalles que están evidentes y sobresalientes pero, que el paso acelerado de la vida no permite apreciar.

“Este proyecto nació a fines del 2018 cuando me di cuenta en el trayecto que recorro todos los días para trasladarme a mi trabajo -es fotógrafo de la Cámara de Diputados- que la galería de arte ya estaba puesta ahí en la calle San Martín, veía una foto en cada oficio, en cada producto, en cada gesto, en la gente discutiendo, en los viejos, en las paradas de los ‘bondis’, es como que veía fotos por todos lados”, comentó a El Tribuno el artista antes de inaugurar la muestra.

Con la ironía de un nombre escrito como suena en inglés pero, con lo más típico, tradicional y popular del centro de la ciudad, el expositor se apodera de instantáneas por las calles contiguas al Mercado San Miguel, que toma como punto de partida, y generaliza la zona como San Martín. “Me pareció copado reflejar algo que es muy nuestro, de los salteños, que nos describe a la gran mayoría, porque en la serie describo a la San Martín como toda una zona y al mercado como el epicentro. En la muestra se pueden ver fotos por las calles San Juan, La Rioja, Urquiza, las peatonales, porque considero que al decir San Martín es todo eso y lo que me gusta es detenerme y asombrarme con los cotidiano”, analizó.

El proyecto surgió subiendo las fotos en la plataforma de Instagram y con el tiempo replicó en Facebook porque había gente que no lo estaba viendo y así del boca en boca empezó a hacerse conocido y finalmente llegó a través de una propuesta y como una meta alcanzada, la primera exposición del fotógrafo luego de 12 años dedicándose a la actividad, “con la ayuda de mi viejo me compré una máquina y arranqué de a poco hasta que conseguí trabajo de fotógrafo, me empecé a mover de manera profesional y llegué hasta esta primera muestra”, aseguró Maiztegui.