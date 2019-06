River sigue sin poder retener a Mayada

River Plate, último campeón de América, pretende mantener al defensor uruguayo Camilo Mayada en el plantel con vistas a la próxima temporada, pero las partes están lejos del acuerdo.

El vínculo entre River y Mayada vencerá el 30 de junio. El lateral uruguayo, quien goza por estos días de vacaciones, no quedó satisfecho con la oferta y continúan las negociaciones. Mayada se quedará con el pase en su poder en caso de no renovar y su partida no le deportará dinero al club de Núñez.

El plantel de River retornará al trabajo el 19 de junio para la pretemporada que realizará en los Estados Unidos, mientras analiza la posibilidad de transferir al volante juvenil Santiago Sosa, pretendido por Everton de Inglaterra, y al defensor Luciano Lollo, en los planes de Banfield, a préstamo por un año.

A esa lista se agregan Ignacio Fernández, con ofertas del fútbol mexicano y español; Exequiel Palacios, observado desde Inglaterra; y Lucas Martínez Quarta, con el interés de Hertha Berlín de Alemania.

Con Matías Suárez, Milton Casco y Franco Armani afectados al seleccionado argentino por la Copa América, el flamante campeón de la Recopa Sudamericana no podrá contar en el inicio de la pretemporada con los lesionados Lucas Pratto, Juan Fernando Quinteros, Palacios e Ignacio Scocco.