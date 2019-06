Jaguares, por el triunfo y el primer lugar del grupo

Jaguares intentará hoy estirar su excelente momento en el Súper Rugby enfrentando a Sharks de Sudáfrica, con el objetivo de terminar primero en la conferencia sudafricana, en partido correspondiente a la fecha 17.

El equipo que conduce Gonzalo Quesada, ya clasificado a cuartos de final, recibirá a los sudafricanos en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield, desde las 16.40, con transmisión en vivo de ESPN 2 y ESPN Play.

Jaguares llega a este partido luego de una excelente gira por Oceanía con tres triunfos y una derrota, lo que les permitió ubicarse primeros en su conferencia y segundos en la general, lo que de mantenerse le permitiría jugar como local en la etapa final.

El equipo argentino lidera la conferencia sudafricana con 41 puntos en 14 partidos, en tanto que Sharks se ubica cuarto en el mismo grupo con 33 unidades también en 14 encuentros.

La franquicia argentina, que ya venció esta temporada a los Sharks en Durban, por un contundente 51 a 17, tendrá nueve cambios con respecto a su último partido, el sábado pasado, victoria sobre los Reds australianos en Brisbane por 34 a 23.

Quesada repetirá la rotación que le dio resultado en el torneo y así Mayco Vivas y Santiago Medrano ingresarán por Nahuel Tetaz y Lucio Sordoni en la primera línea, manteniendo a Agustín Creevy como hooker.

En la segunda, Marcos Kremer reemplazará a Lucas Paulos, quien estará en el banco de suplentes; en la tercera línea Pablo Matera ocupará el lugar de Guido Petti, quien sufrió un desgarro, y Juan Manuel Leguizamón reemplazará a Tomás Lezana, con una distensión.

Entre los backs, Tomás Cubelli sustituirá a Felipe Ezcurra, Sebastián Cancelliere hará lo propio con el desgarrado Ramiro Moyano, Jerónimo De la Fuente reemplazará a Matías Moroni y como fullback jugará Emiliano Boffelli en lugar Juan Cruz Mallía.

Luego del encuentro de hoy la franquicia argentina se medirá con los Sunwolves de Japón, el viernes 14 de este mes, a las 19.10, para cerrar la fase de clasificación.

Los Pumitas, por la recuperación

Con la mira puesta en la recuperación luego de la derrota en el debut, Los Pumitas enfrentarán hoy a Fiji desde las 13 en Santa Fe, por la segunda fecha del grupo A del Mundial de rugby M-20.

Será la tercera vez que Argentina y Fiji se enfrentan en el Mundial M-20. La primera fue en el 2009, en el partido que definió el 11º puesto, con triunfo de Los Pumitas 27 a 10. El segundo enfrentamiento se dio en el 2014, en Nueva Zelanda. Por una de las semifinales del 9º al 12º puesto, y Argentina se quedó con el triunfo por 38 a 12.

Fiji acumula seis derrotas consecutivas en los mundiales de Menores de 20 años. Su último triunfo fue ante Estados Unidos en el 2011, en el partido por el 11º puesto. Su mejor ubicación histórica en el torneo fue en 2012, cuando finalizó en el sexto lugar.

Hoy también se enfrentarán: Sudáfrica vs. Georgia (10.30), Australia vs. Irlanda (10.30), Francia vs. Gales (13), Nueva Zelanda vs. Escocia (15.30) e Inglaterra vs. Italia (15.30).