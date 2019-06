Doña Lucrecia perdió su DNI y el Renaper se lo hizo en su casa

Doña Lucrecia es la mujer del reconocido comerciante Juan Carlos Popovich, quienes no cobraron la jubilación durante 15 meses. Hubo una respuesta inmediata de la Anses, luego de la publicación realizada por El Tribuno, en la que se hizo público el peregrinar de los abuelos. Lucrecia Fradejas no se puede movilizar, producto de una enfermedad, y perdió su documento nacional de identidad. Por eso, días pasados, representantes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) llegaron hasta su casa, para renovarle el documento.

El organismo nacional realiza el registro e identificación de todas las personas físicas que se domicilien en el territorio argentino o en jurisdicción argentina y de todos los argentinos, llevando un registro permanente y actualizado de los antecedentes de mayor importancia, desde su nacimiento y en las distintas etapas de su vida, protegiendo la identidad.

"Cuando nosotros fuimos a liquidar el expediente de la señora Fradejas, nos dimos con la noticia de que no tenía digitalizado su DNI. Se había dado de alta su trámite, pero no se podía liquidar debido a ese inconveniente. Se lo habíamos pedido a don Popovich, quien lo buscó, pero se dio cuenta de que se había perdido", dijo a El Tribuno Luis Luque, quien es gerente de la Unidad de Atención Integral (UDAI) Metán del Anses. "Debido a ese inconveniente, gestionamos con Nación que se pueda hacer el DNI de esta señora lo más rápido posible y pudimos articular con el programa "El Estado en Tú Barrio", que estaba en Metán, con Catalina Serra Colombre, pudimos coordinar con el Renaper, para llevar todo el equipo a su casa, en Rosario de la Frontera, por el problema de salud que tiene la mujer, para no movilizarla. De esa manera la señora pudo hacer su DNI, que va a llegar a su casa en los próximos días", destacó.

Ezequiel Cabral, Gustavo Cabrera, Patricia Sandoval, Miguel Quinto y Mirian Sifuentes son los miembros del Renaper que se trasladaron hasta la Ciudad Termal.

"Una vez que llegue el documento me lo van a entregar para hacer la digitalización y la liquidación correspondiente, para que pueda seguir cobrando", dijo Luque, quien estuvo presente en la casa de los Popovich durante el trámite.

El peregrinar de los Popovich

El mes pasado, El Tribuno hizo pública la situación del jubilado y su esposa, los cuales llevaban sin cobrar sus haberes desde hace más de un año por haber tramitado tarde sus respectivos certificados de supervivencia. A pocas horas de la publicación, afortunadamente, hubo una respuesta favorable por parte de la Anses.

Se trata del reconocido comerciante rosarino Juan Carlos Popovich, de 80 años, quien aseguró que peregrinaba por la oficina de la Anses, para poder volver a cobrar su jubilación, que obtuvo con 66 años de arduo trabajo. Popovich dijo que no cobraba sus haberes desde marzo de 2018, porque no había realizado el certificado de supervivencia. "No lo hice solamente un mes, porque tengo a mi esposa muy enferma. Luego descubrí que ella tampoco estaba cobrando", comentó el jubilado.

"Este caso del señor Juan Carlos es muy común que recibamos de los jubilados, porque no se dan cuenta de que tienen que hacer movimientos en su cuenta sueldo. Nosotros (por la Anses) tenemos un sistema que es automático, donde se liquida y se retiene. Hay muchos que dicen que van a guardar el dinero de sus haberes y que la van a sacar en algún momento. Eso yo recomiendo que no lo hagan, porque su caja tiene que tener movimiento todos los meses", destacó Luque.