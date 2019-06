Holanda-Portugal luchan por el título

Jugarán a las 15.45, en el estadio do Dragao. Transmite Directv Sports.

Portugal, con el astro Cristiano Ronaldo, y Holanda definirán esta tarde la primera edición de la Liga A de la Copa de las Naciones de la UEFA, cuando se enfrenten en Portugal desde las 15.45 hora argentina.

El encuentro se desarrollará en el estadio do Dragao (del Porto) y contará con arbitraje del español Alberto Undiano Mallenco. Transmitirá Directv Sports.

En semifinales, los portugueses vienen de eliminar a Suiza por 3 a 1 (con un hat trick de Ronaldo) y los holandeses, a Inglaterra por el mismo resultado.

La joven selección holandesa quiere alzar hoy su primer título europeo en la Liga de Naciones para lo que tendrá que superar a una selección portuguesa hipermotivada por jugar ante su público en Oporto la final de la Liga de Naciones.

Para los holandeses, que no estuvieron en la Eurocopa de 2016 ni en el Mundial de 2018, es la oportunidad de sellar su progresión y su vuelta a la élite con un primer título europeo desde la Eurocopa de 1988.

Cuando los jugadores salten el domingo al césped, los focos estarán puestos probablemente en el duelo que deberían entablar el astro portugués Cristiano Ronaldo con el muro holandés Virgil Van Dijk.

Cristiano Ronaldo, que estuvo en las finales de las Eurocopas de 2014, celebrada en Portugal, y de 2016, que ganó la selección lusa en Francia, jugará su tercera final continental con la esperanza de volver a levantar otro título.

Suizos e ingleses jugarán también hoy por el tercer puesto, desde las 10, en el estadio Dom Afonso Henríquez (Guimaraes). Transmitirá Directv Sports.

Inglaterra y Suiza se enfrentan en un encuentro en el que los ingleses quieren consolarse con el bronce tras su dolorosa derrota ante Holanda en semifinales.

La primera edición de la Copa de las Naciones contó con cuatro categorías, definidas por el ranking continental: la Liga A y la B, cada una con 12 seleccionados participantes; la C, con 15; y la D, con 16.