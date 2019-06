“El Código Procesal Penal Federal brindará más independencia y celeridad a los procesos”

El subsecretario de Justicia y Política Criminal de la Nación, Juan José Benítez, participó entre el jueves y viernes de las Jornadas de Modernización y Justicia que se llevaron a cabo en la Escuela de la Magistratura de Salta. Mañana encabezará, además, el lanzamiento del Código Procesal Penal Federal que empezará a regir en Salta y Jujuy. En diálogo con El Tribuno repasó algunas de las principales ventajas del nuevo sistema.

Presentó la Jornada de Modernización y Justicia y en su discurso dijo que era como la décimo quinta vez que estaba en Salta en el marco de este proceso de transformación de la Justicia...

Sí, así es, es un trabajo muy intenso que venimos haciendo desde el Ministerio de Justicia apoyando a las jurisdicciones de todo el país y, en Salta y Jujuy se da además la particularidad de que vamos a implementar el Código Procesal Penal Federal a partir de este lunes. Entonces la preparación de esa implementación ha llevado a que mi presencia acá sea necesaria para acompañar a los jueces, a los fiscales y los defensores en el cambio de paradigma que van empezar a afrontar a partir del 10 de junio y, también obviamente, con muchas acciones acompañando a la Justicia provincial y a la Procuración de la Provincia para que puedan seguir mejorando en la incorporación de tecnología y de distintos sistemas que permiten que la Justicia sea más transparente, más eficiente y más cercana a la gente.

¿Cuál fue el camino que tuvieron que recorrer para llegar a este momento en que en Salta empezará a regir este Código Procesal Penal Federal?

La Justicia de Salta tiene la virtud, en la parte Penal por lo menos, de tener el sistema acusatorio. El tránsito en las reformas que fueron necesarias hacer dentro del sistema de Justicia Penal provincial fue muy fácil, Salta tiene un laboratorio modelo a nivel país que el Ministerio de Justicia cofinancia y ayuda a equipar y a comprar todos los insumos. Y en lo que hace a la Justicia Federal, venimos trabajando desde el comienzo de la gestión con ellos; mi primer viaje como integrante del Ministerio de Justicia fue justamente aquí, a Salta, para reunirme con los jueces y los fiscales y empezar a trabajar en este cambio de paradigma.

Sin duda que la Justicia Federal es una institución que es conservadora por naturaleza, pero que está abierta a los cambios, la verdad que tiene funcionarios y magistrados muy capacitados y con muchísima voluntad de dar solución a los conflictos y, si pensamos en provincias como Salta, ellos dan una de las luchas más importantes para nuestro Gobierno que es la lucha contra el narcotráfico. Están en la frontera con Bolivia y con Paraguay, donde tenemos el mayor ingreso de cocaína a la Argentina y ellos son la primera valla de contención judicial que tenemos para evitar que las organizaciones narco criminales penetren en nuestro país y logren instalarse. Y han tenido una labor fundamental en esta misión y han logrado éxitos muy importantes; además han tenido la capacidad, que creo que hay que destacar, de autodepurarse, porque hay dos exjueces federales que han sido condenados por la propia Justicia aquí de Salta: Solá Torino y Reynoso. Y fue el propio sistema de Justicia el que los denunció y llevó adelante el enjuiciamiento y hoy los tenemos a los dos condenados, con lo cual creo que reúnen las virtudes necesarias los integrantes del sistema de Justicia Federal en Salta para llevar adelante y liderar a nivel país este proceso de cambio de sistema que implica pasar de un sistema mixto a un sistema acusatorio.

¿Cuáles son los beneficios para la gente que va a traer a los procesos esta modernización de la Justicia?

En primer lugar el beneficio va a ser la transparencia y la independencia. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un juez que investiga y que resuelve si dicta la prisión preventiva de la persona, si allana o no y él mismo produjo la prueba. El sistema acusatorio lo que permite es que sea el fiscal quien investigue y que, en una audiencia, le solicite al juez la opción de ciertas medidas y que todas las decisiones que tenga que tomar el juez van a ser tomadas frente al fiscal, frente a la eventual víctima, frente al imputado y su defensa; además esas decisiones van a ser orales, con lo cual se va a comprender adecuadamente lo que dice el juez: aquellos a quienes va dirigido el servicio de justicia van a comprender de qué se trata la decisión; en las audiencias orales y públicas va a estar todo videograbado, desaparece el expediente de papel, ese secretismo en el que toda la sociedad ve que tramita la Justicia un expediente que va en carretilla de un lugar al otro, todo eso desaparece y ahora es todo entorno digital, con lo cual ahí ya tenemos un avance, que es la transparencia. El otro avance es la celeridad, va a ser mucho más rápida la resolución de los casos en comparación a cuando se hacían escritos por una razón muy simple: pensemos que en un escrito con el sistema informático que tenemos hoy, con word, copiamos y pegamos y armamos presentaciones de 200 páginas donde hay solo dos o tres páginas referidas al caso en particular. En una audiencia oral solo se va al caso particular, todo lo otro no va, ahí ya tenemos un avance enorme. Para que se den una idea, se empezó a implementar la oralidad en el sistema federal con los casos de flagrancia, que son los casos donde se agarra a la persona con las manos en la masa, esos casos duraban un promedio de tres años antes de la flagrancia; en la flagrancia se resuelven en un tiempo máximo de un mes, pero el 76% de los casos se resuelven dentro de las 30 primeras horas. Pasamos de tres años a 30 horas o, como máximo, un mes. El otro día la Cámara de Casación confirmó una condena en flagrancia del Juzgado Federal de Mendoza, en el que todo el proceso, desde el inicio del proceso, con la condena en primera instancia y la confirmación de esa condena en Casación, llevó 12 meses. Antes eran tres años sin contar la etapa recursiva, con lo cual el avance es fenomenal, la transparencia es enorme, la accesibilidad a la información va a ser fantástica, el ciudadano va a ver una respuesta; y además lo central que tiene este código acusatorio es la participación y la intervención de la víctima en todo el proceso.

Esta modernización y esta celeridad de la que habla viene un poco de la mano con lo que es la sociedad hoy, donde todo es rápido y la Justicia se aggiorna a todo esto...

La Justicia, además de adecuarse a los tiempos, tiene que brindar las garantías del proceso. Y lo que permite la audiencia oral con la presencia de las partes es justamente garantizar adecuadamente todas esas garantías constitucionales, porque ahí va a estar el imputado, ahí va a estar la víctima y va a estar el fiscal, frente al juez exponiendo sus argumentos, y el juez, de cara ellos, resolviéndolo. Ya no es que lo hace por escrito, firma y dice: “Hablo a través de mi sentencia”. Ahora él va a oraliza sus resoluciones de cara a la sociedad y creo que eso, en primer lugar, además de transparentar, va empezar a reconciliar a la sociedad con la Justicia, que es algo que necesitamos para que nuestra democracia sea cada día más fuerte.

En la Jornada de Modernización de la Justicia se abordó la inteligencia artificial en la aplicación de las sentencias y del estudio de los casos, esto hasta hace poco lo veíamos en películas de ciencia ficción...

Sí, el uso de la inteligencia artificial hay que analizarlo con muchísimo detenimiento. La verdad que el análisis y la valoración que efectúa tanto un juez, como un fiscal o un defensor respecto de las pruebas de cada caso, no es hoy sustituible por la inteligencia artificial. Los procesos de inteligencia artificial están más apuntados a procesos administrativos que tienen siempre una misma resolución donde las variables que se puedan efectuar allí, a partir del distinto análisis de sistemas y la carga de datos, permite esa resolución en menor tiempo, pero son obviamente herramientas que se van sumando. Yo empecé la carrera judicial en el año 96 con una (máquina de escribir) Olivetti y hoy la tengo de recuerdo en un placard de mi trabajo.

El avance de la tecnología hoy nos atraviesa a todos y todos los días vamos incorporando nueva tecnología y tenemos que analizar cuál es el impacto de esa tecnología en nuestro trabajo y cómo tenemos que utilizarla con criterio para que no termine automatizando nuestro trabajo. Porque el trabajo judicial, en el caso de los jueces, de los fiscales, no es automático, es un trabajo que requiere un análisis y una ponderación que no tienen los sistemas informáticos que por más cálculos que hagamos informáticos no nos van a dar esa resolución que nos puede dar la ponderación propia del humano. La tecnología es una herramienta que nos tiene que ayudar a trabajar mejor, pero no es una herramienta que puede sustituir el trabajo humano que se necesita en la Justicia.