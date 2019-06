Tulipanes, de las montañas de Kazajstán a Salta

El tulipán es la flor emblemática de Holanda, pero es mucho más que eso. Es también la flor nacional de Irán y Turquía y su origen se remonta no a Europa, como suele pensarse, sino a las montañas de Kazajstán, Afganistán e Irán. Por su belleza e historia, hoy es la tercera flor más demandada a nivel mundial, luego de las rosas y los crisantemos.

Típica del clima frío, hay más de cinco mil variedades que se cultivan en todo el mundo. En Argentina se producen 25 variedades, destinadas principalmente a la exportación. La región por excelencia es la Patagonia, dada sus bajas temperaturas, pero no es la única. Aunque parezca extraño por el clima, el cultivo de tulipanes en Salta es una realidad.



Daniel Ibarra, un joven profesional salteño, se enamoró de esta flor enigmática y majestuosa y desde hace 15 años la cultiva en nuestra provincia, en mucha menor escala y con cuidados ciento por ciento artesanales. “El tulipán no es una simple flor, es un objeto de diseño, con colores atrapantes y una elegancia única, por su forma y sencillez. Son excelentes para realizar un regalo o decorar un ambiente. Hay más de 5 mil variedades y en nuestro país existen unos 30 productores. Años atrás eran más, pero por las crisis fueron disminuyendo”, contó Daniel, quien asesora a los interesados sobre el cultivo de la Hibiscus rosa-sinensis.

Un poco de historia

La palabra “tulipán” proviene del vocablo turco “tülbend” que, a su vez, deriva del persa “dulband”. Ambas significan “turbante”, por la forma que adopta la flor cuando está cerrada. En el siglo XI, en Turquía los tulipanes ya se usaban para adornar jardines y casas. En el siglo XVI, el embajador austríaco en Turquía, Ogier Busbecq, quedó cautivado por su belleza y la introdujo en Austria. En 1593 Carolus Clusius hace lo propio en los Países Bajos, donde se desató un verdadero furor entre sus habitantes. Todo el mundo quería tulipanes, pues era sinónimo de distinción.



Su demanda fue tal que desató una de las primeras especulaciones del mercado en Occidente. Como no había suficientes bulbos para satisfacer la demanda, se compraban y vendían notas de crédito en lugar de las flores. Su precio aumentó tanto que comenzaron a ser utilizados como dinero hasta ocasionar una gran crisis económica.

El tulipán simboliza el amor y la pasión. Los de color rojo reflejan amor y son ideales para regalar a la persona amada. Los blancos pureza, los amarillos alegría y los rosados afecto y cariño. Los amarillos reflejan alegría y buen ánimo. También pueden representar deseo. A diferencia de muchas flores, los tulipanes siguen creciendo luego de ser cortados.



En nuestro país el cultivo de tulipanes comenzó en el siglo pasado, en 1997, con unas 25 variedades que se exportan a todo el mundo. Las principales zonas productoras son Esquel, Trevelín y Bariloche, lo cual constituye también un gran atractivo turístico en octubre, cuando ocurre la floración.

¿Y en Salta?

Daniel Ibarra decidió apostar a su sueño y desde hace 15 años se dedica a esta pasión por los tulipanes. “En 2004 comenzamos a traerlos desde El Bolsón para algunos eventos. La logística para el traslado no era la óptima y las flores sufrían un enorme desgaste desde que eran cortadas hasta su exposición. Y, a pesar de los esfuerzos por hidratarlas, llegaban machucadas. Allí decidí cultivarlos en suelo salteño”.

Fue entonces cuando Daniel decidió asesorarse con profesionales del INTA y de la Cámara Salteña de Floricultura para lograr la adaptación de la flor al clima cálido, el principal desafío. “Nuestro clima no es favorable. En el sur crecen con temperaturas en verano muy diferentes a las nuestras. Comenzamos a plantar y a hacer prueba y error. Florecían antes de tiempo y con una vara corta. Así fuimos probando y cultivando no en suelo, sino en maceta con un excelente resultado. El calor desgasta mucho a la flor y hace que dure menos. La floración es en octubre, pero acá sucede en agosto. La época para plantar los bulbos es de abril a julio. No hay que exponerlos al sol y los bulbos se pueden guardar en la heladera hasta el momento de su plantación”.

Dulban Tulips

Hoy Daniel y su familia llevan adelante un cultivo artesanal, con 10 variedades, entre tulipanes amarillos, rojos enteros, naranjas, fucsias, blancos, rojos con puntas blancas y violetas. Todos los bulbos son traídos de la Patagonia, especialmente de la familia Ledesma, los mayores productores a nivel nacional.

El interés de los salteños asombró a Daniel, quien además recibe consultas de otras provincias.

“La variedad más buscada en Salta es la negra, reconocida en el mundo. Es raro encontrar esta flor fuera de la Patagonia, pero el salteño y el argentino en general reaccionan muy bien. A la gente le gusta mucho no solo por su apariencia, sino por todo lo que simboliza y por su historia tan rica. Hoy es sinónimo de exclusividad y encanto. Para mí cultivarlos es conectarme con la naturaleza y con el futuro. Aspiro a crear una tradición familiar y brindar un legado a mi familia. Me encantaría que mis nietos continuaran con esto”, finalizó Daniel, quien decidió darle un nombre a su sueño: Dulban Tulips.

