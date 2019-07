El oranense que jugó junto al “Pibe” Valderrama

l exdelantero se caracterizaba por su fortaleza y su buena definición. Brilló en varios cuadros de fútbol, pero sobre todo del exterior. Su mejor momento fue cuando lució la camiseta de San José de Oruro. En Bolivia fue declarado el mejor de los extranjeros.

En su carrera el “Mula” Lezcano convirtió más de 100 goles y jugó en 23 equipos y hoy dedica su tiempo a enseñar a los más chicos cómo ser más que un futbolista: cómo ser una gran persona.

El “Mula”, como lo conocen en el departamento de Orán, cuenta que sus recuerdos se remontan al regalo de los Reyes Magos. “Todos los años pedía una pelota de fútbol”, dice.

Hijo de Juan Lezcano y María Celina, aquel chico de 12 años ya jugaba en el Club Independiente de Hipólito Yrigoyen de donde es oriundo.

Raúl Álvarez, en ese momento era el entrenador que lo marcó. “Era un ídolo para mí, tenía 12 años y jugaba con chicos más grandes, aunque me pateaban yo seguía”.

Sin duda era un iluminado para muchos, ya con 13 años fue a Gimnasia de Jujuy, donde estuvo 4 meses, mientras estudiaba y entrenaba. “Con 14 años debuté en primera para el club jujeño en el torneo local, un campeonato para ir al torneo de la AFA”.

Allí estuvo hasta que le tocó el servicio militar, a los 18 años. Más tarde se sumó a Deportivo Tabacal en la temporada. Con 19 años se dedicaba 100% al fútbol porque a dejó el colegio en el tercer año.

En la época de Bilardo como seleccionador, jugaba en Concepción Tucumán. Lezcano tenía 24 años y su nombre ya estaba en la lista de la selección para los Panamericanos de Caracas, pero se rompió los meniscos y no pudo recuperarse.

En el 85, ya con 25 años, lo llevan al equipo de San José de Oruro. Allí estuvo 3 años enfrentando a grandes equipos argentinos. En ese paso por el equipo boliviano, fue elegido el mejor jugador extranjero. “Fue algo extraordinario. Viví un momento de idolatría, la mejor época de Oruro”, asegura Lezcano.

El más copero

Jugando en Bolivia, con 25 años, llegó Hugo Santilli, de Buenos Aires a buscarlo, era el presidente de River. “Me propusieron jugar en River y me volví loco. Compartí momentos con el Bambino Veira, Oscar Ruggeri, Claudio Caniggia. Estuve solo 6 meses, porque me compró el América de Cali de Colombia”, recuerda.

Este oranense se codeó con la máxima estrella del fútbol colombiano, Carlos “el Pibe” Valderrama. “Era un fuera de serie. Muy humilde, se manejaba en colectivo, conmigo siempre fue buen tipo”, sostiene el “Mula”.

Pero vaya destino el de Juan Ernesto Lezcano; no solo jugó en el San José de Oruro, sino que también lo hizo en el Palestino, de Chile también en el Emelec, de Guayaquil, y Deportivo Cali.

Es, sin dudas, el más copero de todos los futbolistas salteños.