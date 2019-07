Juventud frenó su marcha pero sigue arriba en el Femenino

Juventud Antoniana no pudo sostener su buen ritmo y tuvo que conformarse con igualar ante Atlético Mitre por 2 a 2, en la séptima fecha del torneo de Fútbol Femenino que organiza la Liga Salteña.

Las chicas del santo no ganaron, pero el punto que sumaron les sirve para mantenerse en la cima del torneo momentáneamente, ya que Pellegrini, con el que compartía el primer lugar, no jugó su compromiso con Villa Primavera porque fue postergado y será reprogramado.

El que se floreó en la jornada fue Central Norte, al golear a Gimnasia y Tiro por 5 a 0.

Las cuervitas cumplieron con su objetivo y quedaron a dos puntos de alcanzar al líder.

San Francisco fue otro de los equipo que cosechó de a tres y quedó expectante en el torneo, tras derrotar a Camioneros Argentinos del Norte, 1 a 0.

Deportivo Atlas y San Martín se repartieron los puntos e igualaron 1 a 1, resultado muy poco productivo para ambos equipos, que luchan por escalar posiciones.

En esta oportunidad, las chicas de Popeye cumplieron con su fecha libre.

Por otra parte, en la categoría Sub 18, las espinacas mantuvieron el invicto y el liderazgo, al superar a Central Norte por 1 a 0, en la séptima fecha del torneo femenino.

Popeye viene a paso firme en la categoría juvenil, en la cual solo igualó en una oportunidad y salió victorioso en el resto del los encuentros.

El benjamín de la competencia se sacó de encima un duro oponente como Central Norte, que le pisaba los talones.

Mitre, el tercero en discordia, no tuvo problemas en deshacerse de Juventud Antoniana y lo goleó por 4 a 0.

El ciclón, uno de los protagonistas de la competencia, dará pelea hasta el final por adjudicarse el título.

Otro equipo que goleó fue Cachorros: las chicas del tricolor vencieron a Gimnasia y Tiro por 4 a 0. Por último, San Martín le ganó a Pellegrini 2 a 0.

Las posiciones:

Equipos PJ G E P Pts.

Juventud 6 4 2 0 14

Pellegrini (*) 5 4 1 0 13

C. Norte 7 3 3 1 12

San Fco. 6 3 2 1 11

Camioneros 6 3 1 2 10

Mitre 6 2 3 1 9

Atlas 6 2 1 3 7

Gimnasia 6 1 1 4 4

San Martín 5 1 1 3 4

Popeye 5 0 3 2 3

Primavera (*) 6 0 0 6 0



(*) partido pendiente.