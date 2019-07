Se abrió la polémica por la venta libre de suplementos en los gimnasios

Una nueva polémica se abrió en Salta por la venta de suplementos nutricionales en los gimnasios. El tema salió a flote en la consulta que concejales realizaron a diferentes sectores para modificar la ordenanza que regula los centros de actividades físicas y deportivas.

La presidenta del Colegio de Profesores de Educación Física, Silvia Pérez, sostiene que se debe prohibir la venta de estos productos en los gimnasios. Considera que esa operación no debe quedar en manos de un instructor.

Maximiliano Kripper, representante de la Cámara de Empresas de Actividad Física de Salta, defendió la venta libre y destacó que lo permite la Anmat. Dijo que estos suplementos no son directamente nocivos para la salud, por lo que no habría inconvenientes en que siga la comercialización en los gimnasios. No obstante, admitió que el tema se planteó en el análisis sobre una nueva ordenanza.

Kripper indicó que no se trató la necesidad de que el comprador sea un mayor de edad porque son de venta libre.

Natalia Suppa, directora general de Deportes de la Municipalidad, afirmó que sobre este tema ya hay legislación nacional y provincial. Indicó que desde el municipio se buscaría adherir a las normativas ya establecidas, pero que es una decisión del Concejo Deliberante.

Pérez, en tanto, sostuvo que los técnicos o profesores de Educación Física no deben indicar estos suplementos. "Desde la Cámara de Nutricionistas y Farmacéuticos advierten que debe ser recomendados por especialistas en la materia", agregó.

La titular del Colegio de Profesores de Educación Física advirtió: "Si una persona reclama crecimiento de su masa muscular, el profesor debe, y es su obligación, derivarlo a un nutricionistas que la asesore al respecto".

Un hombre de 37 años murió en abril pasado en el gimnasio de un hotel del centro. Desde entonces se planteó la necesidad de legislar y fortalecer los controles en los gim y otros espacios destinados a la actividad física y al deporte.

El Concejo Deliberante de Salta junto a las organizaciones ligadas a las prácticas deportivas y recreativas que exigen desgaste físico llevaron adelante una serie de reuniones para evaluar los cambios que requiere el sistema actual y la ordenanza sancionada en 2004, que regula la actividad pero es prácticamente letra porque no se aplica.

La norma ya exige que se presenten certificados médicos para comenzar a hacer ejercicios, se controle la venta de medicamentos y prohíbe que se sugieran "dietas" que no se encuentren indicadas por un profesional con capacitación especializada.

En este contexto, desde la Comisión de Deportes del Concejo Deliberante esperan recibir las propuestas del Colegio de Profesores de Educación Física, la Cámara de Empresas de Actividad Física de Salta y la Subsecretaria de Deportes de la Municipalidad.

El objetivo es acordar un proyecto de nueva ordenanza para el sector, que estaría listo para la aprobación en agosto de este año.

El certificado

La obligación de pedir un certificado médico en los gimnasios, que ya está contemplada en la ordenanza Nº 12.215 de 2004, también genera opiniones encontradas.

Desde el sector de los empresarios proponen que los clientes respondan un cuestionario y que se les demande un certificado si se detectan dos o más puntos que alerten sobre la falta de controles de salud. En ese caso, el interesado debería firmar un compromiso de presentar un apto firmado por un médico en un plazo no mayor de 30 días.

Kripper destacó que la nueva normativa abarcará a todos los espacios en los que se realice actividad física, no solo a los gimnasios, por lo que incluye a las escuelas de fútbol 5 y a los clubes amateur.

De esta manera, todos los que vayan a estos espacios deberían presentar un documento que acredite que están en condiciones de hacer ejercicio.

Desde la Cámara advierten que, además de solicitar el certificado, debe haber acciones de concientización a quienes se suman a un centro deportivo.



Analizan registrar a los instructores

Desde la Cámara de Empresas de Actividad Física de Salta, proponen que se habilite un registro de instructores. El Colegio de Profesores también reclama que se exija a los centros de prácticas deportivas que la dirección general esté a cargo de un docente con título.

En la Dirección de Deportes consideraron que la ordenanza redactada en 2004 era demasiado ambiciosa, motivo por el cual no pudo ponerse en práctica. “Este nuevo proyecto tiene que ser aplicable y, de esta manera, reducir los posibles casos de muerte súbita”, explicó Natalia Suppa.

La funcionaria se refirió a la necesidad de profundizar las campañas de concientización sobre la importancia de un chequeo médico.

El Colegio de Profesores de Educación Física destacó que los espacios destinados a las prácticas deportivas cuentan con un servicio de asistencia médica de emergencia, botiquín y un especialista en reanimación. También consideraron que es indispensable reclamar un certificado de médico.

Desde la comisión de Deportes del Concejo Deliberante, Ricardo Pasarell detalló que ya notificaron a todos los que participaron de las reuniones para analizar el tema en los últimos meses, con el objetivo de que envíen por escrito sus propuestas cuando terminen las vacaciones de invierno.

“Con esa base, la comisión armará un bosquejo de ordenanza que será remitido a la partes y se confeccionará la ordenanza definitiva que se pondrá a disposición de los concejales”, destacó el edil. Además, estimó que el proyecto podría debatirse en agosto.

Otro punto sobre el que se trabajó es la exigencia de que un profesional capacitado supervise las actividades físicas. Desde la Dirección de Deportes coincidieron en la necesidad de contar con un profesor de gimnasia que actúe como guía de los instructores o técnicos.