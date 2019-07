Menotti respaldó a Scaloni y prefiere a Coudet sobre Gallardo

César Luis Menotti continuará siendo el director nacional de selecciones por voluntad propia y porque el presidente de la AFA, Claudio Tapia, tampoco tiene en mente desplazarlo de su cargo pese a su escasa participación desde que asumió a principios de año, y por ello se puso a trabajar respaldando al entrenador del seleccionado, Lionel Scaloni, con Eduardo Coudet como alternativa y desechando a Marcelo Gallardo.

El Flaco y Chiqui tienen una reunión pendiente que este miércoles no se pudo concretar porque si bien Tapia asistió al predio de Ezeiza, lo hizo para encabezar una reunión de la Mesa de la B Nacional con vistas a la organización del próximo certamen.

Por eso ambos mantuvieron un contacto telefónico durante el cual Menotti le expresó al presidente afista su voluntad de continuar, algo que fue bien recibido por Tapia, quedando atrás rápidamente el malestar que había causado en la dirigencia su ausencia de la Copa América de Brasil.

Claro que más allá de aducir algunos problemas renales para no viajar a Brasil, los dirigentes en general y Tapia en particular ya olfateaban algo cuando Menotti declaró, pocos días antes de partir la delegación, que el verdadero proceso de renovación futbolística que él quiere (y debe) conducir, se iba a iniciar “el lunes 8 de julio”, vale decir un día después de finalizada la Copa América.

Sin embargo Menotti no dio señales de ello ese día ni al siguiente, al menos públicamente, y solamente lo hizo este miércoles en forma privada con el presidente de la AFA, pero sin contacto personal, algo que probablemente pueda darse antes del fin de semana.

Claro que con el técnico campeón mundial de Argentina 1978 nunca se sabe, porque en la semana previa a viajar a Brasil había anunciado en dos oportunidades que volaría hacia Salvador de Bahía primero y luego a Belo Horizonte, pero nunca lo hizo.

De hecho desde la AFA le habían preparado un traje a medida y también tenía habitaciones reservadas en los hoteles donde se hospedó el seleccionado argentino.

Pero al margen de que no viajó, lo que más molestó en el seno de la selección durante su estadía en Brasil fue que Menotti analizó el funcionamiento del equipo, luego de perder 2-0 en el debut con Colombia, en su habitual columna del diario deportivo Sport, de Barcelona.

Pero cuando los embates sobre el Flaco arreciaban y hasta debió afrontar un indirecto cruce mediático con Oscar Ruggeri, enrolado referente del bilardismo, que hasta se postuló para relevarlo en el cargo, apareció Scaloni para defenderlo, revelar que estaban en contacto permanente y respaldarlo en su función.

Y la “devolución” pareció llegar este miércoles con el apoyo brindado por Menotti a Scaloni al darle su “visto bueno” a la gestión cumplida en la Copa América, nada menos que ante el presidente de la AFA.

Scaloni tiene contrato como ayudante de campo (lo era de Jorge Sampaoli) hasta el Mundial de Qatar 2022, pero al asumir como “head coach” de la selección se le hizo una adenda a ese compromiso, en la que se estableció que en su nueva función iba a permanecer hasta diciembre de 2019.

Argentina tiene seis partidos amistosos por fecha FIFA en los próximos meses de septiembre, octubre y noviembre, a razón de dos por cada uno de ellos, con rivales ya confirmados como Chile y México (los primeros en los Estados Unidos), Alemania en Dortmund, Portugal en fecha y escenario a designar, y de los restantes, uno probablemente con Italia.

Que Lionel Messi respalde a Scaloni en su gestión no es un dato para nada menor, sino cuasi fundamental, pero el problema que surge es que en marzo comenzarán unas eliminatorias “a priori” muy complicadas para el seleccionado argentino, sobre todo porque, como mínimo, su capitán estará suspendido en los dos primeros partidos por la roja directa recibida ante Chile por el tercer puesto de la Copa América.

Entonces, si a Scaloni no le renuevan en diciembre para que siga, algo que inexorablemente debería extenderse hasta el final de las Eliminatorias y, en caso de clasificar, hasta el Mundial mismo, quien lo suceda se las verá en serios aprietos para encarar el trabajo “sin trabajo”, con solamente un par de días de entrenamiento y sin conocimiento de sus dirigidos.

Para que ello ocurra, y aunque Scaloni dijo que con el final de la Copa América “se terminó” su “período de prueba”, el nuevo examen lo estaría afrontando en esa media docena de amistosos que quedan hasta fin de año.

Pero si finalmente la decisión es discontinuarlo, ya autodescartados Diego Simeone y Mauricio Pochettino, el único candidato que surge para reemplazarlo, al menos para Menotti, es Eduardo Coudet, quizá siguiendo aquella lógica que empleaba Julio Grondona cuando designaba como técnico de la selección al último en ganar un campeonato local.

El entrenador racinguista está por encima de todos en las preferencias del Flaco, ya que Gabriel Heinze quedó relegado porque no cayó bien en la AFA (ni en el entrenador del Sub-20, Fernando Batista), que Vélez le negara los jugadores a la selección que participará a fin de mes de los Juegos Panamericanos de Lima.

Pero lo que más llama la atención es que el que estaba al frente de las preferencias de todos, Gallardo, que aparentemente también era del gusto de Menotti, pierde en la consideración respecto del Chacho por una cuestión meramente futbolística: el estilo de juego. Al director de selecciones le gustan más como se desempeñan los equipos de Coudet.