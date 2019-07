Aldo García: “Practicamos un real federalismo”

Aldo García, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Salta (AJPS), dialogó con El Tribuno sobre la institución que brinda servicios y beneficios a más de 8.500 jubilados y pensionados de la provincia.

Con 19 años al frente de la institución, fueron innumerables las obras y beneficios que se le brindaron a los asociados para mejorar su calidad de vida.

Practicando un real federalismo, abrió 14 delegaciones en el interior de la provincia, una decisión primordial para poder atender a los asociados de igual forma que se hace con los de Salta capital.

Entre los servicios que brinda actualmente la Asociación se distinguen: un departamento de deporte, recreación y cultura, con más de 15 talleres gratuitos.

¿Cómo hizo para afrontar las deudas que heredó?

Le metí para adelante, y como la gente me conocía pudimos ir arreglando y pagando las deudas que teníamos, así fuimos haciendo las cosas hasta que salimos a flote, y desde entonces estamos con todo totalmente al día, con balances, elecciones, no le debemos un peso a nadie.

¿Cuántos empleados tiene la asociación?

Tenemos 53 empleados efectivos, con sus sueldos pagados al día. Los estamos manteniendo, porque como están las cosas tendría que haber dejado la mitad afuera, por problemas con Anses, que nos fue quitando un montón de cosas.

¿Cuál fue su prioridad a la hora de hacerse cargo de la institución?

Desde un primer momento trabajamos en crear el coseguro de salud, un tema urticante para los demás porque nadie te acepta a los jubilados, pero igual lo hicimos y actualmente tenemos Emprender, que es el coseguro de salud que funciona en la Córdoba 93, donde remodelamos todo, hicimos consultorios para distintas atenciones, donde cubrimos el 20% que no cubre el IPS. También hicimos el tema de sepelios, que también era un problema para los jubilados porque no los atiende nadie, también tenemos farmacia propia.

Con respecto al complejo termal El Sauce, ubicado en la localidad de El Bordo, municipio de General Güemes, lo primero que hicimos fue cerrar totalmente el predio, porque eso era todo un barrial, era de los chanchos y los caballos, entraba todo el mundo, era libre. Entonces luego de cerrarlo completamente hicimos la pileta cubierta, también luchamos mucho para que se haga el pavimento, que finalmente se hizo y se valorizó un poco más el lugar. Teníamos hechas 10 habitaciones con baño privado, entonces no nos quedamos quietos y decidimos hacer un hotel que hoy en día ya es una realidad. Cuenta con 14 habitaciones con todos los servicios; en fin, es la forma que tenemos para generar recursos.