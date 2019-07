Otro capítulo de la novela: Al-Ahli rechazó la propuesta de River

La novela de Paulo Díaz a River sumó un nuevo capítulo este jueves ya que los árabes rechazaron la propuesta formal e hicieron saber que están dispuestos a desprenderse de él sólo a través de una venta.

Incluso, el Al-Ahli le hizo saber al representante del chileno que, si no se suma a la pretemporada del club en Austria en los próximos días, están dispuestos a intimarlo por “incumplimiento de contrato”.

La oferta de River había sido de 3.800.000 dólares por el 80% y, a pesar de la negativa, la institución la mantiene ya que confía en que la presión del futbolista pueda destrabar la situación.

Díaz está de vacaciones en su país, con autorización del Al- Ahli, y ya avisó que no regresará al club ya que su deseo es jugar en el millonario.

Sin embargo, los árabes pretenden que si no se llega a un acuerdo por su transferencia se sume a la pretemporada que realiza el equipo en Austria y por eso hizo saber que, en caso de declararse en rebeldía, recurrirán a la vía legal.

Por otra parte, la nueva camiseta titular de River fue presentada este jueves en el barrio porteño de Palermo, con la presencia de importantes figuras del mundo millonario.

Se estima que la nueva casaca se estrenará este martes 16 de julio a las 21.10 en el estadio de La Pedrera, San Luis, cuando River se enfrente ante Gimnasia de Mendoza por los 16avos. de final de la Copa Argentina.

Horas antes, trascendió una imagen de Javier Pinola y Julián Álvarez con el nuevo diseño, con detalles rojos a diferencia del negro que tenía el anterior.