Todo listo para el VI Concurso Provincial del Locro en El Carril

Como todos los años, se generó una gran expectativa por la sexta edición del Concurso Provincial del Locro, organizado por la Municipalidad de El Carril.

El certamen, que se ha convertido en una verdadera tradición en la localidad, tendrá lugar el próximo domingo en el predio de la estación Zuviría. La iniciativa congrega a grandes cocineros y fue declarada de interés provincial por la Dirección de Turismo de Salta. Se repartirán entre los ganadores importantes premios en efectivo y equipamiento de cocina.

El evento tiene una enorme repercusión a nivel comercial y cultural, ya que consolida a El Carril como destino gastronómico y genera un movimiento económico de relevancia para emprendedores y comercian tes.

Durante una conferencia de prensa llevada a cabo ayer (jueves), el intendente Efraín Orosco contó a El Tribuno: "Se trata de un evento que está creciendo año a año. Esperamos que esta edición tenga el mismo brillo del año pasado, que reunió a más de 4.500 personas. Las condiciones están dadas para alcanzar y superar esos niveles, porque transitamos un mes muy lindo, con muchos turistas de otras provincias que están de vacaciones y que visitan el Valle de Lerma".

Orosco dijo, además: "Estamos preparados para recibir a una gran cantidad de gente este fin de semana. Los vecinos también se van concientizando de la importancia de aprovechar la llegada de turistas para vender nuestras comidas, artesanías, ofrecer servicios, como una manera de generar fuentes de ingresos y de trabajo a través de esta actividad".

El mandatario municipal recordó: "Hace algunos años se comenzó a trabajar en la estación Zuviría con el turismo y la gastronomía. Nosotros aprovechamos ese nicho, porque no contamos con atractivos naturales de relevancia en la localidad. De a poco fuimos entendiendo que teníamos un gran potencial, que era el recurso humano y nuestra ubicación estratégica. Así comenzaron a conocernos a nivel provincial y nacional, especialmente por nuestra gastronomía. Esto es algo que vamos a seguir potenciando a través de diferentes emprendimientos".

Comida y folclore

La degustación de los tradicionales platos criollos y postres regionales será acompañada por un espectáculo folclórico de primer nivel, que contará con la actuación del Bagual Prieto, Las Voces de Orán, El Tapao de Nino Portal, Sentimiento Tropical y Agua y Sol, entre otros artistas.

El chef salteño Juan Ricardo García, quien participará del evento, contó: "Estoy muy feliz de ver todas estas cosas tan lindas que están preparando en el municipio. Si bien soy de El Carril, estuve mucho tiempo en el exterior y ahora me doy con esta sorpresa. Quiero agradecer que me hayan tenido en cuenta para formar parte del jurado". García señaló además que esta es una hermosa oportunidad para volver a la tradición a través de los sabores. "Yo comencé a cocinar con mi abuela y todo esto me trae a la memoria aquellas vivencias, es algo muy bonito".