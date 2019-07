Alimentos "a base de", una trampa que atenta contra la dieta saludable

Desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor advierten que los salteños no leen las etiquetas. Desde el programa Saludable 3.0 afirman que la nutrición de los niños está “en riesgo”.

Bebidas "a base de" leche que no son leche, café instantáneo que no es realmente café, polvo para hacer chocolatada que no es cacao sino un alimento con una fracción de cacao, hamburguesas con un 0,5% por carne y un 70% soja y el resto de almidón o quesos ultraprocesados. Estos son solo algunos de los alimentos que los consumidores salteños compran a diario, sin saber que están bajando la calidad nutricional de sus comidas. El Código Alimentario advierte sobre las formas en que deben rotularse los paquetes para evitar la confusión de los consumidores, pero nadie cuida que esto realmente se aplique.

Estela Ola Castro, licenciada en nutrición y titular de Proyecto Saludable 3.0 de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNSa, advierte que los salteños no leen las etiquetas y no llegan a saber lo que están llevando a la mesa.

Por otro lado, señaló que algunas empresas utilizan de manera engañosa en los envoltorios imágenes que están asociadas a ciertos alimentos, como la vaca a la leche.

La especialista en nutrición destacó que los productos "a base de" tienen baja calidad y reducen el nivel de proteínas o hierro, que se reemplazan por almidón y conservantes. "Con los alimentos que tienen reemplazos de almidón, lo que se logra es aumentar las calorías, cuando lo que se requiere es incrementar nutrientes protectores. En la actualidad, los almidones se consumen en exceso, porque están las galletitas y otros productos que son los elegidos por los niños, como las hamburguesas que no son solo de carne", agregó.

Los controles a las empresas productoras de alimentos y los organismos que tienen la facultad para hacer algo al respecto son pocos. "En Salta, la Secretaría de la Defensa del Consumidor tiene esta capacidad, mientras que la Municipalidad solo puede asesorar", explicó la directora de Relevamiento y Difusión, María Antonieta Frías, que se ocupa de visitar a los comercios salteños e informar a los gerentes cuando los productos están mal exhibidos o no se informan bien los precios.

Pese a que se trata de grandes cadenas de supermercados que venden a gran escala y marcas de primeras líneas, tanto Frías como Ola Castro advierten que faltan acciones de control.

Falta de concientización

María Antonieta Frías destacó que estos procedimientos están autorizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Además, grandes empresas como Nestlé ofrecieron dos de sus productos como lácteos cuando no lo eran. Fue el caso de La Lechera y Nido, denunciado en el 2011 en Mendoza. "Este no es el único producto, también hay quesos rallados, cacaos, quesos cremosos, pero lo peor es que esto está permitido por la ley. Lo que no está permitido es la publicidad engañosa e incluso que estos artículos estén en los mismos espacios que aquellos que realmente tienen el valor nutricional que publicitan", explicó la licenciada en Marketing.

Tanto Frías como Ola Castro coincidieron en que falta educación sobre el consumo responsable entre los salteños, ya que pocos leen las etiquetas o reclaman por lo que intentan venderles bajo una publicidad engañosa.

El Código Alimentario Argentino advierte que se deben etiquetar claramente los productos a base de leche, a base de yoghurt o de queso procesado.

Caros, malos, tóxicos

Con respecto a los precios, Frías advirtió que en el imaginario de los consumidores está instalado que "lo caro es bueno" y no es así.

"Tenemos el ejemplo de los aderezos a base de queso, en marcas de renombre, que se venden como quesos untables y no son tales, pero la marca trabajó tanto su nombre que la gente ya cree a ciegas que tienen calidad nutricional", alertó la funcionaria municipal e integrante de Defensa del Consumidor.

Además, para cuidar el bolsillo, algunas familias reemplazan una cena saludable por salchichas o papas fritas, opciones que representan "la peor opción para un niño", según alertó Ola Castro.

"La fritura en los locales dedicados a este tipo de comida, se hace con un aceite quemado, con radicales libres que no debería consumir un niño", aseguró. Y las salchichas, "aún cuando están bien elaboradas", tienen nitritos y nitratos que son tóxicos.

Práctica condenada por la legislación

La ley de lealtad comercial 22.802, en el artículo nueve, advierte que no se puede engañar o inducir a error a los consumidores sobre las características, beneficios y propiedades de los productos.

Además, en el artículo 42 de la Constitución Nacional se habla del deber de dar información clara sobre los artículos y servicios.

La ley 24.240 se explaya en el artículo 4 sobre los derechos del consumidor y la publicidad engañosa. La ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) regula la comercialización de alimentos, productos medicinales de venta libre y de higiene personal, bajo la disposición 4980/5, que también ampara a los consumidores.

“Pero el comerciante, el empresario, no informa a los consumidores. Tampoco existe una concientización para que la gente lea las etiquetas, que están en letra pequeñísima”, dijo la directora de Relevamiento y Difusión de Salta, María Antonieta Frías

Estela Ola Castro, licenciada en nutrición, recomendó buscar alimentos de producción local. También sugirió consumir menos cacao en polvo. Para desayunar o merendar, según dijo, es preferible preparar la leche con una pequeña cantidad de chocolate amargo y endulzar con stevia o algún edulcorante.