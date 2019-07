Un estudiante salteño se va becado a China

Finalmente, el estudiante salteño que buscaba la beca de estudio en la empresa Huawei está entre los 10 estudiantes argentinos que viajarán a China el mes que viene. Marcelo Agustín Srur tiene 29, cursa ingeniería en telecomunicaciones y superó las exigencias de las semifinales de la competencia Semillas para el Futuro, de la empresa multinacional, recolectando "Me Gusta" en las redes sociales.

Para la competencia en las semifinales, Agustín subió un producto audiovisual a Facebook y a Instagram que buscaba los "me gusta" de los usuarios. Su postulación se reflejó en El Tribuno en los primeros días de julio.

"Yo quiero agradecer por la nota porque fue increíble cómo aumentó la cantidad de visitas y de likes. Fue una ayuda grande", dijo Agustín, tras enterarse de que debe comenzar a realizar todos los trámites burocráticos para viajar a China.

"Me llegó un correo electrónico el jueves en el que me dijeron que estaba entre los mejores 10 de todo el país, por lo cual me entregaron todos los requisitos que ahora estoy juntando para poder viajar. Por lo pronto ya sé que 7 de agosto tengo que estar en Buenos Aires para la ceremonia oficial inaugural. De ahí no sé mucho más; solo que el 10 (de agosto) estaremos llegando a Beijing", contó Agustín.

La idea de la experiencia es aprender en Beijing sobre la cultura local tradicional. Luego viajará a Shenzhen, donde asistirá a seminarios sobre TIC en la casa matriz de Huawei y visitará los laboratorios de la empresa junto a delegaciones de otros países del mundo. Finalmente, irá a Hong Kong, para conocer desde otro ángulo una cultura china diferente.

"Toda la familia se alborotó. Mis padres gritaban de alegría. Yo les quiero agradecer a todos los que me ayudaron desde las redes sociales. Hasta ahora no caigo en la idea de lo que me está pasando. Quizás cuando comience el viaje entre en razón. A todos les digo gracias nuevamente", dijo Agustín.

"Es una responsabilidad muy grande viajar ahora porque siento que represento a mi universidad y a toda la provincia", reflexionó.

Tiene hasta el 20 de julio para presentar todos los papeles, que serán enviados a la Embajada de China en Buenos Aires para su autorización.

Más de 450 estudiantes de 55 universidades de distintas regiones del país participaron del proceso de selección y fueron evaluados por sus conocimientos de inglés y telecomunicaciones.

Semillas para el Futuro es una iniciativa global de responsabilidad social de Huawei, que brinda la posibilidad a estudiantes jóvenes de ingeniería de universidades de gestión pública y privada de la Argentina de capacitarse en TIC en China durante dos semanas.

Es la tercera vez que se implementa este programa en el país, junto al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Gobierno de Modernización de la Nación. A través de esta competencia, los 10 estudiantes argentinos viajarán al país asiático para capacitarse profesionalmente, fortalecer la transferencia del conocimiento y mejorar el entendimiento en la industria de las telecomunicaciones.