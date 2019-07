Benedetto, cada vez más cerca de dejar Boca

Olympique de Marsella y su nuevo técnico André Villas-Boas quieren sí o sí a Darío Benedetto. Hace una semana se hizo el primer ofrecimiento por 12.000.000 de dólares, poco más de la mitad de la cláusula de rescisión del Pipa, y el presidente Daniel Angelici no la aceptó. Ahora, elevó un nuevo ofrecimiento y en el xeneixe deberán decidir qué hacer, porque la cifra ronda los 18.000.000 de dólares y se acerca a la famosa cláusula de 21 millones de la moneda estadounidense.

Por su parte, Christian Bragarnik, representante de Benedetto, reconoció el deseo del Pipa de aceptar este ofrecimiento. “La realidad es que el Olympique de Marsella se comunicó con nosotros. Puedo hablar por la parte del jugador, y hemos llegado a un acuerdo. Después tanto Boca como Olympique deben evaluar la parte de transferencia entre los clubes, que no me compete a mí”.