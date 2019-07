Servicio Cívico Voluntario: la mayoría de los “ni-ni” son mujeres que realizan tareas de cuidado

De los 1.080.682 jóvenes que están catalogados como ni-ni, el 67% son madres adolescentes que cuidan de sus hijos, hermanos o adultos mayores, por lo que la propuesta no parecería una política muy efectiva para intervenir en ese grupo, explicó Gala Diaz Langou, directora de Protección Social de Cippec.

A horas de conocerse el anuncio en el Boletín Oficial de la creación por parte del Gobierno nacional del Servicio Cívico Voluntario en Valores, la iniciativa sigue generando críticas y repudios. El mencionado programa, que estará a cargo de la Gendarmería Nacional va a implementarse como piloto hasta fin de año y está destinado a jóvenes de entre 16 y 20 años, que en principio irán un día por semana hasta que se termine de implementar el sistema, según explicó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

A quiénes está dirigido

Está destinado "a chicos que hoy no están haciendo nada, o sea están en la calle, no están estudiando, no están trabajando”, señaló el Ministro de Educación Alejandro Finocchiaro, en la conferencia en la que anunciaron el voluntariado. O sea, que según los funcionarios de Cambiemos, está destinado a los muchas veces referidos como “ni-ni”.

Sin embargo, la mayoría de los jóvenes que hoy no estudian ni trabajan, son mujeres que realizan tareas de cuidado. “De los 1.080.682 jóvenes que están catalogados como ni-ni, el 67% son madres adolescentes que cuidan de sus hijos, hermanos o adultos mayores”, señala un trabajo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

“Dado que la mayoría de los jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres que se dedican al cuidado, no parecería una política muy efectiva para intervenir en ese grupo”, explicó a Chequeado Gala Diaz Langou, directora de Protección Social de CIPPEC. Y agregó que falta ver en todos los casos el detalle sobre cómo este programa podría hacer más inclusivas las trayectorias de los jóvenes, ya que no se conoce aún el contenido de las formaciones.

Fuente: Chequeado