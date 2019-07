Camisay: “Me hablaron del mundo Central y su gente”

El cuervo empezó a moverse en el mercado de pases y sumó sus primeros cuatro refuerzos para el Federal A.

Matías Camisay, Gonzalo Ríos, Mathias Escobar y Joel Jiménez son los primeros nombres que reforzaran a un plantel azabache que desde el lunes ya está entrenando bajo las órdenes de Ezequiel Medrán.

Uno de los primeros que se sumará será Matías Camisay quien llegará hoy a Salta y se pondrá de inmediato a disposición del cuerpo técnico.

“El presidente de Central Norte me dijo su interés y eso me dieron muchas ganas de venir por ver que hay buenas intenciones. Estuvo la temporada pasada en Chaco For Ever y conocí a Diego Magno, Diego Nuñez, Osvaldo Young y Enzo Vargas quienes me hablaron mucho del mundo Central Norte, de su gente y de su gran convocatoria. Por lo que vi en la final del ascenso se jugó en un ambiente extraordinario”, sostuvo el defensor.

De paso por equipos como Concepción FC, Mitre de Santiago del Estero y Ñuñorco de Tucumán, el jugador de 32 años dejó en claro que le podrá brindar al cuervo en esta temporada.

“Soy un lateral que me gusta pasar al ataque, también puedo jugar como volante por derecha. Voy a tratar de dar lo mejor y aportarle todo al equipo. Espero lograr cosas importantes en Central Norte”, dijo.

El jugador viajara hoy rumbo a Salta y se sumaría mañana a los entrenamientos.

“Todavía no hablé con el técnico pero estoy dispuesto a sumar desde donde me ordene. El campeonato va ser difícil y lo físico va a ser muy importante ya que habrá muchos viajes por lo que vi”, sintetizó Camisay, quien en la última temporada defendió los colores de Chaco For Ever.

Camisay logro hace dos temporadas el ascenso a la B Nacional con Mitre de Santiago del Estero e intentará aportarle su experiencia a un equipo que tendrá como primer objetivo permanecer en la categoría y luego ser protagonista.

Además de Camisay, el cuervo también espera por la llegada del delantero Gonzalo Ríos, quien llegará mañana y será el nuevo delantero azabache.

De la mano de Medrán también llegarán los dos paraguayos a préstamos de Cerro Porteño, ambos defensores.

Mathias Escobar es marcador central y si bien su pase pertenece a Cerro Porteño, viene de jugar en General Caballero en la tercera división del fútbol paraguayo, mientras que Joel Jiménez, tiene 22 años, es lateral por izquierda y viene de jugar en el Club Fernando de la Mora en la segunda división del fútbol guaraní.

Con respecto a otros nombres que sonaron en barrio norte, aparecen las figuras de los arqueros Diego Aguiar y Darío Sand, quienes estaría en la carpeta de los dirigentes para sumar al plantel que continúa trabajando.