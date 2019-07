El Güemes tendrá a tres salteños el fin de semana

El autódromo Martín Miguel de Güemes vuelve a ser el centro de atención de los fanáticos de los fierros porque a partir de hoy se vive la sexta fecha del Súper TC 2000, que regresa a la ciudad después de siete años. Sobre los 3.409 metros del circuito pasarán a toda velocidad las tres divisionales: el propio Súper TC 2000, la Fórmula 2.0 Renault y Fiat Competzione y en cada una de estas habrá representantes salteños.

El metanense Facundo Conta, con el número 29 en su auto del equipo Renault Sport, compite en la divisional principal. En la tabla de posiciones está decimosegundo con 7 puntos y es compañero de los punteros Leonel Pernía y Facundo Ardusso.

Detrás de los principales pilotos de Renault se encuentra Matías Rossi (Toyota), que vuelve al Güemes tras la victoria obtenida el fin de semana pasado en la primera final del Top Race.

Otro animador del Súper TC 2000 es Agustín Canapino (Chevrolet), pero en esta oportunidad no estará porque correrá en Stock Car, la competencia que se disputa en Brasil.

Respecto a Conta, que obtuvo el puesto 14 la fecha pasada en Paraná, el piloto de Metán dijo: “Estoy con muchas ganas de que arranque el fin de semana. Venimos haciendo las cosas muy bien junto al equipo así que está todo dado para tener un gran fin de semana, cerrando un buen resultado final”.

“Es un circuito al que no vengo hace muchísimo, por lo que hay que aprovechar bien los entrenamientos. Se espera mucha gente, así que espero que se acerquen muchos metanenses”, cerró.

Jeremías Olmedo, en tanto, correrá por primera vez en el circuito salteño en una competencia nacional, en este caso la Fórmula 2.0 Renault, con el monoposto 46 de la escuadra “LR Team”.

“Ser local es algo lindo, genera como una necesidad de tener que andar rápido, pero para eso tengo que estar tranquilo y sin presionarme para hacer las cosas bien. Seguramente va a ir casi toda mi familia, muchos amigos y tanta gente que también me conoce y apoyó siempre desde que empecé en el karting”, dijo el joven de Rosario de la Frontera.

Pablo Ale se dará el gusto de correr en el Güemes, en Fiat Competzione, pese a que ya no participa en la competencia.

Roberto Berasategui, periodista especializado en la categoría, comentó que Conta “está ganando experiencia en el Súper TC 2000, con muy buenos referentes”.

Sobre Olmedo, dijo: “Tiene un gran talento y lo demostró en el karting. Cumple con creces”.

“Ale es un gran amigo, pertenece a un grupo que pasa muy buenos momentos y es un referente en Fiat Competzione”, sostuvo.

Conferencia de punteros

Esta noche, a las 20, se realizará la conferencia de prensa del Renault Sport Team en el concesionario Centro del Norte Renault, ubicado en calle Florida 745. Facundo Ardusso, uno de los punteros, dijo: “Los espero, vamos a pasar un lindo momento, habrá sorteos, fotos y firmas de autógrafos. Les dejo un fuerte abrazo”.

Chevrolet y Citroen

El equipo Chevrolet YPF brindará una conferencia de prensa desde las 20 en Dycar automotores (Av. Paraguay 2651) con la presencia de Bernardo Llaver y Tomás Gagliardi. En tanto, los pilotos del Citroen Total Racing estarán en la concesionaria Lourdes (Caseros 1659). Habrá sorteos de entradas a boxes.

Charlas educativas

Súper TC2000 va a la Escuela, el ciclo educativo y de concientización vial más exitoso del país, llegó a Salta de la mano de los periodistas Roberto Berasategui y Mauro Feito.

Con los profesionales especializados, el ciclo se presentó en el Teatro Nuevo Cine Güemes de Rosario de la Frontera, ante 300 alumnos de tres escuelas, también estuvo en el colegio San Cayetano de Vaqueros y hoy Berasategui visitará la institución educativa San Pablo, a partir de las 10.

Se trata de una campaña de concientización que ya visitó 206 ciudades desde que se inició, en 2005.