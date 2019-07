A 50 años de la llegada del béisbol a la cima 

“Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad”. La frase que eligió Neil Armstrong tras llegar a la Luna también pudo haberse referido al primer título obtenido en béisbol por la Selección juvenil de Salta, el deporte que más logros le otorgó a la provincia. Ambos hechos históricos tienen una relación entre sí, porque los dos ocurrieron el domingo 20 de julio de 1969. Y hoy se cumple medio siglo de esas epopeyas.

Dardo Escalante, Carlos Arzelán, Héctor Hernández, Enrique Buttazoni, Juan Echechurre, Jorge Cortez, Gustavo Larraux, Gustavo Gussani, Gustavo Gómez, Jorge López, Manuel Roures, Rubén Navarro, Miguel Fernández, Jorge Somorrostro y Enrique Amador, el capitán del equipo, conformaron el plantel que logró el campeonato juvenil en la cancha de Daom, en Capital Federal. Los responsables de ese conjunto eran Ignacio Fernández (coach) y Ramón “Calchudo” González, el mánager.

“Fue un hecho histórico porque hasta ese momento el béisbol se practicaba poco a comparación del básquet, fútbol o el propio boxeo”, dijo Calchudo González a El Tribuno.

“Llegamos a Buenos Aires con un grupo de chicos que tenía un compromiso muy grande. Esa selección nació de un grupo de 32 jugadores. Con el equipo definido, fuimos al Nacional y disputamos partidos con BahÍa Blanca, Metropolitana, la Asociación Tucumana, Rosario de Santa Fe y Córdoba”, agregó el técnico de ese combinado provincial que le ganó a todos y fue la revelación del torneo.

La Liga Salteña de Béisbol se había formado ocho años antes y uno de los precursores fue Eduardo Guillermo “Willy” Wilde, quien ya jugaba con sus amigos en la esquina de Leguizamón y Zuviría, detrás de la Legislatura.

“Tuvimos algunas dificultades con el reglamento, porque el pitcher tenía que tirar desde 18 metros y nosotros creíamos que eran 14”, explicó González.

“Fuimos a festejar el campeonato al Obelisco que estaba lleno por la llegada del hombre a la luna y un periodista nos preguntó ¿qué haríamos en la Luna?, y nosotros dijimos lo que sabíamos hacer: ‘Jugar al béisbol’”. Fue el inicio de una gloria que se transformó en eterna.

“Voy a seguir jugando mientras pueda”

Su nombre y apellido podrían ingresar en el récord Guinness porque hace 55 años que disfruta del béisbol dentro del campo de juego. Se trata de Gustavo Gómez, uno de los integrantes esa Selección salteña juvenil que obtuvo el primer campeonato hace medio siglo.

En diálogo con El Tribuno, Gómez contó lo que significó para él ese título. “Fue una emoción enorme y nos fueron a esperar a Güemes. Cuando llegamos al Portezuelo, nos subieron a una autobomba y de esas cosas es difícil olvidarte”, recordó.



En el living de su casa nació Popeye Béisbol Club, porque sus padres, José Ismael Jesús Gómez y Gregoria Elena Maneff, fueron los fundadores de la institución espinaca. Era una obviedad que Gustavo creciera con un guante bajo el brazo, pero era casi imposible imaginar que, 55 años después de sus primeros partidos, siguiera vistiendo la camiseta de Popeye.

“Yo empecé a jugar a los 7 años, más de cinco años antes del título que logramos con la Selección. Se entrenaba en la calle y nos turnábamos para guantear”, contó.

De estas décadas, Gómez comentó que tiene varios momentos inolvidables: “Uno, sin dudas, fue ese primer campeonato. Otro, en el 73, el campeonato de mayores que no jugué. Como mánager tengo presente el campeonato de 1981 y en el 87 o el 89 salí mejor bateador, más carreras impulsadas del Argentino, pero no me llevaron al seleccionado”.

Su último título fue obtenido el domingo 7 de este mes, con su equipo Popeye Mega ante Cachorros Azul, en la categoría Promocional. Gómez fue clave en la victoria porque impulsó la carrera ganadora.

“Voy a seguir jugando mientras pueda y uno de los motivos es porque nos reímos mucho con el grupo. Si bien varios de los Mega son diez años menores a mí, son amigos de toda la vida”. Icono en el béisbol provincial y nacional, Gómez dejó un heredero dentro del campo de juego. Su hijo Federico jugará los Juegos Panamericanos a fin de mes con el seleccionado nacional, Los Gauchos.