“Salta necesita que miremos hacia adelante y trabajemos juntos por el desarrollo”

El senador nacional Juan Carlos Romero, quien busca su reelección, consideró que el gobierno de Mauricio Macri “marcha por la dirección correcta y la incorporación de Miguel Pichetto y de muchos otros peronistas va a abrir nuevas perspectivas”.

“Han cometido errores, pero hay una apertura política con la incorporación de Pichetto que nos permitirá crecer en un clima de mayor consenso”, dijo en una entrevista con El Tribuno. “Muchos de los errores del actual gobierno se explican por problemas estructurales heredados. Esto se resuelve con una necesaria concertación, un acuerdo entre quienes, más allá de nuestras filiaciones, creemos en la democracia, en el sistema republicano y en una economía racional y eficiente”, añadió el senador nacional. Romero destacó el “diálogo plural y el espíritu de convivencia”, que me llevan a compartir listas con “un radical como Miguel Nanni, Gladys Moisés, del PRO, y peronistas como José Ibarra, entre otros valiosos dirigentes que creemos que el futuro de Salta y del país se construirá con acuerdos”.

Además, destacó la necesidad de que, en la actual coyuntura, Salta actúe con “decisiones y protagonismo”. El exgobernador opinó que la provincia “necesita un proyecto que nos lleve al crecimiento, al desarrollo y a sentirnos orgullosos de lo que somos”. Como ejemplo del aprovechamiento de las propias fortalezas propuso: “En 2020 se esperan inversiones petroleras. Necesitamos realizar nosotros una radiografía del potencial hidrocarburífero para ofrecer a las empresas posibilidades interesantes con el menor riesgo posible”.

¿Cómo percibe hoy, en esta recorrida por la provincia, el clima social de Salta?

La gente de Salta es muy fuerte para aguantar una realidad dura, porque no crece el trabajo, no hay inversiones y no hay iniciativas para estimularlas. Esa es la realidad y allí están los grandes temas que deberían aparecer en la agenda de los candidatos, porque sin desarrollo no puede haber una provincia adecuada a la realidad del mundo, que garantice calidad de vida.

¿Qué demandas percibe hoy en la gente?

Un programa que saque a Salta de tantos años de inacción provocada por una mirada centralista. En doce años de kirchnerismo Salta no se vio beneficiada con grandes obras. Y a decir verdad en estos años tampoco hemos recibido grandes obras pero estamos en un camino correcto con la recuperación del ferrocarril, que viene desde el sur pero debe llegar a la frontera norte, con la obra de autopista de la ruta 34, pero serian muchas más obras si los salteños fuéramos capaces de concertar lo que queremos para ir a Buenos Aires a pelear todos juntos por ello.

¿Y cómo ve su rol como legislador?

En primer lugar, tener una visión profunda y precisa de la realidad, un diagnóstico en base al cual podamos compartir una agenda común con todos los legisladores. Una agenda que haga posible gestionar con eficacia lo que nos falta. Y, por supuesto, estar dispuesto a colaborar constantemente con la provincia, con nuestros intendentes y con las organizaciones sociales que lo requieran. Seré una llave que abra puertas en Buenos Aires, a partir de esta saludable decisión política de ampliar las bases de sustentación del Gobierno

Por ejemplo...

Obras de infraestructura hídrica que aseguren agua potable a todos los salteños. Ahí hay un gran déficit, especialmente en el departamento San Martín y en las zonas más postergadas. Es imprescindible una autopista en toda la ruta 34 hasta Salvador Mazza, que se está construyendo pasando Güemes. Y el tren, que está llegando a Pichanal, que llegue hasta la frontera. Necesitamos más viviendas, y reglas claras para la producción agropecuaria y minera con recaudos ambientales.

¿Y en el desarrollo productivo?

Tengo una idea nueva: así como uno prepara la infraestructura para el turismo, con hoteles de calidad, centro de convenciones, aeropuerto, infraestructura -que está claro ha dado resultado en Salta como política de Estado-, con el petróleo se debe hacer algo parecido: relevar con alta tecnología el potencial hidrocarburífero de nuestro subsuelo. De las áreas concesionadas o no concesionadas; de ese modo se ofrecen garantías al inversor de que el riesgo disminuye notoriamente y, al mismo tiempo, se le puede exigir la inversión a la que se comprometió, una vez que sea concesionario. No podemos estar esperando solamente las decisiones de afuera, sino saber qué tenemos y cómo atraemos al inversor. Pero para eso necesitamos una radiografía de alta precisión y las provincias, de ese modo, se asocian con el inversor. Y si este no cumple, se lo reemplaza. La Provincia debe tener una efectiva y activa participación en la evaluación del potencial de hidrocarburos, para orientar la inversión más segura, con menor riesgo y con beneficios para todos. Y para eso hace falta una estrategia de Provincia.

Pero no solo depende de la Provincia...

A partir de 2020 habrá inversiones externas en hidrocarburos, pero van a venir adonde les convenga. Si tomamos la iniciativa podremos ofrecer posibilidades seguras. Si nos sentamos a esperar van a ir directamente a Vaca Muerta. En cambio, si mostramos la radiografía de las reservas, podremos decirles a las empresas que están perforando en Bolivia que vengan a hacerlo acá, porque no les vamos comprar más el gas de afuera. Y punto.

¿Cuáles son las condiciones para que la Provincia pueda asumir esa iniciativa?

Visión y decisión como la que tienen las potencias asiáticas. Capacidad de definir lo que queremos en el futuro: en cinco años, tal cosa; en diez años, tal otra... Y decisión para avanzar juntos hacia esos objetivos.

¿Cuáles son los rubros en los que podemos avanzar?

Nuestras fortalezas están en turismo, ganadería, agroindustria y minería. Y tenemos que avanzar a partir de allí en un proyecto de provincia. Veamos qué hay que hacer hoy, no lo que se hizo en otra época. Cada acción de las áreas prioritarias requiere una perspectiva moderna. Hoy Macri está logrando que lleguen aviones directamente de Europa a las Cataratas. Nosotros tenemos que lograr que, después de un par de días allá, los europeos vengan a Salta y salgan directamente de aquí a más destinos internacionales.

¿Cree que las condiciones futuras facilitarán estos cambios?

Nosotros tenemos que definir adónde queremos llegar. Yo creo que con este modelo de economía, a nivel nacional, a pesar de que hay muchas piedras en el camino, vamos por el camino correcto. Porque el otro modelo es Venezuela. A medida que la inflación vaya bajando las inversiones vendrán.

El acuerdo Mercosur-Unión Europea genera recelos y miedos.

Es un desafío. En la Argentina hay sectores que se aprovechan de los privilegios del Estado y esos son los que temen el cambio. Los acuerdos son para que ganemos todos. La mayoría está expectante. No se puede esperar nada de los políticos mediocres. No se puede esperar nada de alguien que dice que va a haber control de cambios, límites a la prensa y amenazas a la Justicia.

Después de 36 años de democracia, la pobreza y el desempleo se han convertido en los grandes problemas...

Es la cuestión crucial, porque es la gran deuda de todos nosotros. Con la estabilidad económica deben venir el crecimiento y las inversiones. A partir de allí los indicadores sociales van a mejorar, pero es un camino largo. Nadie puede prometer felicidad inmediata, porque está mintiendo. Lo difícil está hecho y las bases para crecer están dadas. Es cuestión de encontrar entre todos los argentinos la concertación para avanzar decididamente con el fin de bajar lo antes posible la pobreza, la indigencia y la desocupación

En Salta la tensión está entre producción y status quo...

Entre el desarrollo humano y el atraso, entre la modernidad y el oscurantismo. Acá no hay una opción clásica entre derecha o izquierda, sino entre un modelo de pesimismo y estancamiento y un modelo moderno de desarrollo. La clave del futuro está en saber si vamos a poder desarrollar nuestras fortalezas o no.