Ocho de cada diez compras se financian con tarjeta de crédito

Ocho de cada diez compras que se realizan en Salta se pagan con tarjeta de crédito y se financian con planes de cuotas largos, principalmente a 12 meses.

Los comercios en Salta empiezan a percibir una mejora en la actividad empujada principalmente por el reimpulso que el Gobierno nacional le dio al programa Ahora 12, con mejoras en los planes de financiación, bajas en las tasas de interés y ampliación en la cantidad de días en que está vigente la herramienta para realizar compras en los distintos rubros.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Daniel Betzel, indicó a El Tribuno que desde la institución que encabeza venían advirtiendo que faltaba financiación para impulsar las ventas y que las tasas de interés eran altas: "Hoy afortunadamente ese reclamo fue atendido", resaltó.

"Nosotros ya habíamos notado en mayo un cambio en la tendencia en Salta, que era bajista, y ahora lo están demostrando también los números a nivel nacional", indicó Betzel.

El titular del sector del comercio advirtió hace días, si bien no tenían todavía los números definitivos porque aún no había terminado el mes, que "el Ahora 12 hizo explotar las ventas" y que "para el Día del Padre hubo un buen volumen de ventas, al mismo nivel del año pasado incluso en algunos comercios".

"El regreso de la financiación cambió la ecuación de las ventas, el 80% de los que están vendiendo bien son los que reciben tarjetas de crédito a 12 meses", manifestó e insistió en que "la percepción que tenemos es que en junio la situación mejoró aún más, reafirmando la tendencia que se había empezado a notar en mayo. Ayudó mucho el Día del Padre, con buenas ventas. Tuvo que ver que el frío ya había llegado, entonces la gente compraba ropa, mientras que en años anteriores, para la fecha, las bajas temperaturas todavía no habían llegado entonces la ropa de abrigo no salía. Este año se dio un combo bastante bueno".

Betzel destacó que "algunos rubros hablan de ventas que, con tarjeta de crédito, representan el 80% de las operaciones".

Reveló que una casa de celulares que trabajó con 12 cuotas reportó el doble de ventas que en el mes anterior. "Fue un mes excepcional, donde el 95 por ciento de lo que se vendió se vendió con tarjeta de crédito, y el 79% de lo que se vendió con tarjeta de crédito se financió en 12 cuotas", explicó.

Menos ventas sin financiación

Por otro lado, detalló que "en un sondeo sobre varios comercios que no estaban teniendo buenas ventas, coincidió que no estaban trabajando con el Ahora 12. En cambio, los que utilizaban la herramienta oficial vieron en algunos casos hasta triplicar sus ventas con relación a los días en que no estaba vigente el programa".

Con respecto a cómo está actualmente la actividad en los supermercados locales indicó que "lo que se está viendo es que algún súper cerró, pero porque los mayoristas vienen con todo. Acá en Salta abrieron dos mayoristas enormes. Vale decir que el que cerró tenía 50 empleados y estaba en convocatoria y los que abrieron son grandes empresas con no menos de 100 empleados cada una".

Antecedentes

A finales de abril, y cuando la inflación minorista alcanzó el 3,7%, el Gobierno lanzó una serie de medidas para alentar el consumo, tales como créditos a baja tasa para jubilados y beneficiarios de planes sociales, y una canasta de más de 60 productos denominada Precios Esenciales. Y luego reeditó el Ahora 12, con bajas de tasas.

Además, el Gobierno anunció la ampliación de este programa a todos los días de la semana para poder hacer compras a través de los programas Ahora 3, Ahora 6, Ahora 12 y Ahora 18, con el objetivo de fomentar el consumo y la producción nacional de bienes y servicios. De esta forma, el programa Ahora 12 en este momento se puede utilizar de lunes a domingo en los rubros adheridos hasta el 31 de diciembre.

Entre otras novedades, el programa de ventas en cuotas sumó el rubro “pequeños electrodomésticos y perfumería”, al tiempo que las tiendas de rubros generales -entre ellas, las grandes cadenas de supermercados- también podrán ofrecer colchones y televisores a través del Ahora 12.

En medio de este panorama, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, destacó el “fuerte impacto” en la compra de bienes durables por la renovación del programa Ahora 12 con la baja de las tasas.

“Se duplicaron las ventas de los segmentos de 3 y 6 cuotas”, aseguró el funcionario.