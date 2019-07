Scaloni: "El arbitraje no estuvo a la altura"

Tras la derrota frente a Brasil en semifinales de la Copa América, Lionel Scaloni, DT de Argentina, se sentó frente a la prensa exponer sus sensaciones sobre el encuentro.

"Sin duda que hoy demostramos que este grupo de jugadores siente la camiseta como nadie. Creo que dejamos una imagen para el futuro de esta selección, de estos jugaodres y un camino a seguir muy bueno. Si tomamos conciencia de lo que hicimos hoy, todo lo que venga será positivo", arrancó el entrenador albiceleste.

Consultado sobre la actuación del árbitro Roddy Zambrano, teniendo en cuenta las faltas sistemáticas de los brasileños y dos jugadas de penal no revisadas por el VAR, Scaloni fue tajante. "No soy de hablar de estos temas pero no me gustó el árbitro. No sé de los penales porque no los revisé, pero todas la jugadas chiquitas fueron para el otro lado. Además, el juez de línea constantemente estuvo condicionando a Tagliafico que estaba amonestado y le decía que vaya con cuidado. Él no le tiene que avisar nada, es decisión del jugador si quiere arriesgar", indicó.

En cuanto a la derrota, a pesar de haber jugado un buen partido, el DT señaló: "Esta derrota duele como cualquier otra, pero si los argentinos nos dieramos cuenta de que perder tiene su lado positivo, habremos dado un paso adelante. Pero si solo sirve ganar, no".

Finalmente, al referirse al ciclo de algunos jugadores en el seleccionado, Scaloni manifestó: "Ningún jugador tiene que dejar la selección. Que en todo caso el que lo baje que sea el entrenador al no convocarlo. Pero estos pibes, jugando de esta manera, seguramente tengan todavía futuro porque juegan con un amor propio increíble".