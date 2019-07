Un nuevo alunizaje y la misión a Marte, los anuncios para celebrar la llegada del hombre a la Luna

El anuncio de una "nueva era" en la conquista del espacio, la promesa de un nuevo alunizaje y la misión a Marte, el lanzamiento de un nave espacial, transmisiones en vivo con viejas filmaciones, fueron algunos de los hechos con que hoy en todo el mundo se celebró el día que el hombre pisó la Luna.

"Para honrar a aquellos que nos han precedido y para el mejoramiento futuro de toda la humanidad, nos comprometemos a iniciar una nueva era de exploración, extendiendo nuestro espíritu pionero a los confines más lejanos del cosmos", señaló hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en un comunicado difundido en la página web de la Casa Blanca.

El presidente dijo que ha "dado instrucciones a la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) para que envíe al próximo hombre y la primera mujer a la luna y dé el siguiente salto gigante: enviar estadounidenses a Marte", un objetivo que espera alcanzar en 2030.

Unas horas más tarde, su vicepresidente, Mike Pence, ratificaba la importancia que la conquista del espacio volvió a tomar para su país, cincuenta años después de que los Estados Unidos le ganaran a la Unión Soviética la partida con la misión del Apolo XI.

Junto al mítico Buzz Aldrin, y en la Estación Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Pence puso fecha para esta nueva era: cinco años. Ese es el tiempo que fijó para que otra vez los astronautas estadounidenses vuelvan a pisar la Luna.

"América volverá a la Luna y en cinco años los próximos hombres y mujeres en la Luna serán astronautas estadounidenses", aseguró Pence durante el acto en el que la NASA celebró este mediodía la aventura del ApoloXI.

La NASA se ocupó de transmitir en vivo desde su página web cada evento con el que se recordó el 20 de julio de 1969, desde las filmaciones de aquel día con la voz entrecortada de los tres astronautas hasta el homenaje que en la misma base desde donde partió el Apolo hicieron a Neil Armstrong, Mike Collins y Aldrin.

"Estados Unidos siempre honrará a los astronautas del Apolo, nuestros héroes están aquí", dijo Pence durante el acto en Cabo Cañaveral y pidió el primer aplauso para Buzz Aldrin, quien llegó a bordo del Air Force 2. A su lado, se sentó Rick Armstrong, hijo de Neil, fallecido en 2012.

"Como todos los de mi generación, recuerdo aquel día", sostuvo el vicepresidente y recordó haber visto la transmisión en su casa de Indiana, en una televisión en blanco y negro.

Apenas una hora antes (13 de Argentina), y como parte de los festejos del 50 Aniversario del Apolo XI, se concretó el lanzamiento del cohete Soyuz a la Estación Espacial Internacional (EEI), en el Cosmódromo de Baikonur en Kazajstán, en Asia Central.

3-2-1… LIFTOFF! 🚀 At 12:28pm ET, @AstroDrewMorgan, @astro_luca and cosmonaut Alexander Skvortsov launched on a journey to their new home aboard the @Space_Station. Tune in for live coverage and ask ?s using #AskNASA: https://t.co/7s2WLJg1TT pic.twitter.com/QERdG4Poqp