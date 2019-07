Rossi logró la pole y va el triunfo

El bonarense Matías Rossi, con Toyota Corolla, se quedó ayer con la pole position para la sexta fecha del calendario del Súper TC2000, que se disputará hoy en el autódromo Martín Miguel de Güemes de esta capital.

El oriundo de Del Viso, que el sábado pasado también logró la pole en el Top Race y obtuvo la victoria en la primera final, estableció un tiempo de 1m 18s 889 para transitar los 3.409 metros del autódromo salteño, y fueron sus escoltas el santafesino Facundo Ardusso (Renault Fluence) y el mendocino Julián Santero (Toyota Corolla).

Completaron los seis primeros de la superclasificación Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze), Matías Milla y Leonel Pernía, ambos con Renault Fluence.

El séptimo, en tanto, fue el metanense Facundo Conta (el único salteño de esta divisional), compañero de los líderes Pernía y Ardusso en el Renault Sport Team.

Olmedo, sexto

Por otra parte, la primera carrera de la Fórmula 2.0 Renault del fin de semana, a 22 giros, la ganó Mateo Polakovich, fue segundo Isidoro Vezzaro y tercero arribó Eduardo Moreno.

En el sexto lugar se ubicó el piloto de Rosario de la Frontera Jeremías Olmedo.

Con este resultado Fernández se mantiene como líder del campeonato con 239 puntos, seguido por Polakovich con 205 y por Moggia con 189.

La segunda carrera de la Fórmula 2.0 Renault Copa Pirelli está pactada a 24 giros o un máximo de 25 minutos y se pondrá en marcha hoy, a partir de las 10.52. Además, a las 10.05 se largará la segunda carrera de la Fiat Competizione, con el local Pablo Ale.

El Súper TC2000 iniciará su final a las 12, con una exigencia de 30 giros, 102.270 km, o 50 minutos como máximo de duración.

Disputadas cinco carreras del campeonato, encabeza las posiciones el tandilense Leonel Pernía (Renault Fluence), con 88 puntos; seguido por el santafesino Facundo Ardusso (Fluence), 72, y el bonaerense Matías Rossi (Toyota), 66.

¿Volverá a festejar?

La semana pasada Matías Rossi le dijo a El Tribuno que es clave obtener la pole position en un circuito como el Güemes, porque no hay mucho lugar para sobrepasos. “Es una pista que premia mucho la clasificación, lo sabemos”.

Pernía, el puntero absoluto de la competencia, no se baja de los candidatos en esta fecha y avisó que “tengo un gran recuerdo de Salta. Corrí 3 veces acá y gané 2, así que es un autódromo que me trata bien”.

De lo realizado en la temporada, antes de la pole lograda por Rossi, Pernía dijo: “Hicimos 4 pole en cinco carreras entre Facundo Ardusso y yo”.

El piloto habló sobre su compañero Facundo Conta y dijo que “Facu es un gran profesional y una gran persona”.

Cabe recordar que el récord de vuelta del Súper TC2000 en el circuito salteño lo posee el cordobés José María López (Ford Focus), con un tiempo de 1m 19s 547, a 154.278 km/h, logrado el 4 de noviembre de 2012.

Por su parte, el tandilense Pernía (Renault Fluence) fue el último ganador en el trazado norteño, en esa misma jornada.

Conta, en el séptimo puesto

El piloto salteño Facundo Conta, único representante provincial en el Súper TC2000, finalizó en el séptimo puesto en su regreso al autódromo Martín Miguel de Güemes.

“Cerramos la clasificación en el puesto 7. Fue un buen resultado, que nos abre expectativas para mañana (por hoy)”, dijo.

El integrante del Renault Sport Team marcha decimosegundo en el campeonato con siete unidades, y en su provincia natal quiere sumar puntos para estar en el top 10.

“Estoy muy contento por encontrar el auto ideal para clasificar, ya que en los entrenamientos no estuvimos firmes. Fue muy importante revertirlo. Mañana (hoy) va a ser una carrera muy desgastante, así que va a ser importante llegar entero a las últimas vueltas”, sostuvo.

Horas antes, durante la conferencia de prensa que brindó Renault en la concesionaria Centro del Norte, Conta dijo a El Tribuno: “Tuve un buen inicio de temporada, así que estamos ante un escenario ideal en el autódromo Martín Miguel de Güemes este fin de semana”.

Conta logró regresar al Súper TC2000 tras haberse alejado de Chevrolet a la mitad de la temporada pasada.

“Venía de inactividad y se sintió, pero me fui afianzando. Ahora está todo encaminado para que tengamos una buena competencia”, finalizó el metanense.