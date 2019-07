Albergue para las personas en situación de calle

El gerente general del hospital Joaquín Castellanos dejó inaugurado el pasado viernes, un albergue eventual destinado para personas en situación de calle.

Se trata de una habitación que fue acondicionada en el sector de geriatría, donde fueron ubicadas cuchetas con juegos de cama y frazadas, destinadas a ofrecerlas a aquellas personas que no cuenten con un lugar donde dormir y ponerse a resguardo del frío, pasando la noche en un lugar cálido, incluyendo el consumo de una cena antes de acostarse.

“Este fue un proyecto que presenté para poder ayudar a personas que por razones particulares están lejos de sus casas, o quizás no cuentan con un domicilio particular. Sabemos los riesgos que corren con su salud al permanecer en épocas de frío a la intemperie”, dijo la concejala Liliana Santillán como autora de la iniciativa.

“Es un proyecto que tuvo apoyo por parte del municipio con la entrega de cuchetas, colchones y frazadas, mientras que el hospital puso a disposición del espacio físico y el pintado de la habitación. Solo permanecerán por la noche y se van a retirar en la mañana luego de consumir un desayuno”, agregó la edil.

Vigilancia

En la inauguración también estuvo presente el comisario Mario Rojas, debido a que la Policía local jugará un papel importante en el proyecto.

“Nosotros ya veníamos realizando años anteriores lo que podríamos denominar una campaña de abrigo. Lo que hacíamos con el personal policial era detectar personas que estén deambulando de noche por la ciudad, que por lo general se los encuentran en las cercanías de la terminal. Procedíamos a determinar su procedencia y después a trasladarlos hacia la dependencia policial, con la finalidad de ponerlos a resguardo del frío”, dijo el uniformado.

“Ahora, por suerte, contamos con un espacio físico para albergarlos, una habitación que cuenta con dos cuchetas, un baño y ropa de cama”, agregó el comisario.

Con respecto a la existencia de algún registro de personas que estén en situación de calle, Rojas dijo que “no tenemos un registro porque Güemes no cuenta con gente viviendo en las calles. Lo que hay son personas que ocasionalmente pasan por esta ciudad y no tienen donde permanecer por uno o dos días, es decir son personas foráneas”.

“No es de tiempo completo”

Con respecto al tiempo de permanencia, el gerente del hospital, Carlos Villalón, dejó en claro que no es un albergue de tiempo completo.

“A los beneficiarios de este nuevo servicio se les hará saber en forma clara, que van a ingresar en horas de la noche y deberán dejar el lugar a las 8 del día siguiente. Tendrán un desayuno antes de dejar el lugar, que no es para pasar todo el día. Solo es un refugio nocturno para estos días de frío, pero es muy posible que se extienda durante todo el año”, aclaró el gerente hospitalario.

Por el momento sólo se cuenta con camas para 4 personas, pero se espera para los próximos días que esta cantidad se pueda incrementar con la incorporación de más cuchetas.