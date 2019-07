La revelación de Bella Thorne: "Soy pansexual y no lo sabía"

La actriz estadounidense Bella Thorne, quien hace unas semanas enfrentó una polémica al publicar fotografías íntimas por las que estaba siendo extorsionada, se declaró pansexual.

Fue durante una entrevista para el programa Good Morning America, el lunes por la mañana, que Thorne explicó que su vida amorosa no se basa en el género o identidad sexual de alguien.

La actriz de 21 años, quien fuera estrella de Disney, explicó que antes se consideraba bisexual, pero ahora sabe que es pansexual (un término usado para referirse a una persona que se siente atraída por todas las identidades de género o atraída a personas sin importar su género).

Bella apareció en el programa para hablar de su libro Life of a Wannabe Mogul: A Mental Disarray, un volumen con poemas y crónicas escritos por la actriz para narrar sus experiencias.

Acerca de su vida amorosa, según la revista People, Bella se encuentra actualmente en una relación a larga distancia con el cantante italiano Benjamin Mascolo. Recientemente la actriz compartió fotografías junto a él disfrutando de una escapada romántica en Sicilia.

Se sabe también que previamente Bella estuvo en una relación con Tana Mongeau, personalidad de internet, pero con la que -aparentemente- no terminaron bien las cosas, porque se enfrentó a ella cuando Mongeau anunció su compromiso con Jake Paul, estrella de YouTube.

El drama de Bella. ThorneHace unas semanas la actriz enfrentó una polémica cuando reveló que un hacker trató de extorsionarla con unas imágenes íntimas que le robó, pero ella misma decidió hacerlas públicas.

"Durante las últimas 24 horas me han amenazado con mis propios desnudos", escribió la actriz en Twitter y compartió capturas de pantalla de su conversación con el hacker.

Finalmente, Bella dijo sentirse tranquila después de compartir con sus seguidores lo que le estaba ocurriendo.

"Me siento observada, siento que alguien me ha quitado algo que solo quería que viera una persona especial. Puedo dormir esta noche mejor sabiendo que recuperé mi poder. No puedes controlar mi vida, nunca lo harás".

Sin embargo, el drama de Bella no terminó ahí, pues la actriz y presentadora Whoopi Goldberg la criticó: "Una vez que tomas esa foto, entra en la nube y está disponible para cualquier pirata informático que la quiera. Y si no sabes que en 2019 esto es un problema, lo siento".

Bella no se quedó callada y a través de un video, en el que se mostró conmovida hasta las lágrimas, dijo a Whoopi que era una vergüenza la manera en que se había expresado sobre ella.

"Qué vergüenza, Whoopi, qué vergüenza, por expresar esa opinión pública de esa manera sobre mí y por hacer creer a los jóvenes que son repugnantes por tomarse una foto desnuda".

La actriz prefirió cancelar su aparición en el programa The View. "No quiero ser atacada por un grupo de mujeres mayores debido a mi cuerpo y mi sexualidad".

Por ahora no hay más detalles sobre el hacker que trató de extorsionar a Bella, pero ella misma declaró a finales de junio que le seguía la pista y estaba por encontrarlo.

"Acercándome a encontrar a este tipo", escribió la actriz en su Instagram. Además, publicó una captura de pantalla de un intercambio de mensajes sobre el caso.