"Mataron a golpes a mi hijo, el fiscal y el CIF maquillaron el crimen"

El padre de un joven que falleció en una comisaría luego de ser golpeado en un domicilio particular en Santa Ana y luego, supuestamente, por la policía, dijo ayer a El Tribuno que no puede entender cómo un fiscal penal pudo haber cajoneado la verdadera causa de una muerte para favorecer a los agresores/ladrones y a la policía, que lo dejó morir sin asistencia.

El padre del joven dijo: "Tras cinco meses de esperar algo que se parezca a la verdad logré conocer fehacientemente de manos de un científico de la medicina legal lo verdaderamente acontecido el 23 de febrero de 2019, la noche o madrugada en la que en dos etapas mi hijo Jorge David Farf n, de 24 años, perdiera la vida en una comisaría, donde solo recibió más golpes en lugar de atención médica.

El forense Marcos Antonio Cabezas firmó el examen que concluyó que el caso de mi hijo se trató de una muerte violenta, causada por traumatismos internos gravísimos, en la cabeza, pulmones y abdomen.

Las conclusiones no necesitaron siquiera una necropsia, negada en su momento por el fiscal Pablo Paz".

El nuevo estudio se hizo sobre los informes forenses que el mismo CIF elaboró a pedido del fiscal.

"Pero si esto no es poco, al nuevo perito se le negaron los informes de los estudios de hígado, riñones y estómago, que no fueron aportados por el CIF.

Aún así concluyó que la verdadera causa de la muerte fueron: traumatismo de cráneo. traumatismo cerrado de tórax y traumatismo cerrado de abdomen, y eso habla de un crimen, desgraciadamente. El crimen de mi hijo, que fue en ocasión de robo. Lo que más me duele es que en su momento se dijo que mi hijo murió por edema pulmonar producido por la ingesta de cocaína. Pues el informe toxicológico realizado por el mismo CIF concluye que había rastros de cocaína en orina, al igual que de marihuana, pero no en sangre. Es decir no había consumido ni marihuana ni cocaína, y entonces por qué maquillaron un crimen con los residuos de consumos antiguos, porque mi hijo estaba en rehabilitación y construyendo su casa".

"Eso es muy grave y habla que la causa estaba arreglada para favorecer a los delincuentes que despojaron a mi hijo de su dinero, de sus zapatillas y eximió de culpas a los policías que lo golpearon y a otros que los dejaron morir. En ese punto no tengo consuelo. No puedo permitir que no se conozca la verdad y que en Salta los crímenes se disfracen de "accidentes'. Mi hijo fue asesinado y la carátula inicial solo con los datos aportados por el CIF debió ser homicidio en ocasión de robo, y las responsabilidades policiales, desde luego. Pero no fue así. Fue más fácil echarle la culpa al muerto. Primero diciendo que él era el ladrón. Después que él era adicto y se causó su propia muerte. No se investigó más. Me negaron la necropsia, tardaron en entregar los informes forenses. No caratularon la causa como era deber hacerlo y el fiscal me corrió de su despacho cuando intenté una queja. Hermoso Ministerio Fiscal tenemos, así defienden la vida y los bienes de la gente.

Eso está mal, pero muy mal.

Pero para que Salta conozca la verdad y que se sepa que a quien le adjudicaron su propia muerte presentaba estas improntas en su cuerpo: hematomas párpado izquierdo y pómulo, excoriaciones. Orejas con hematomas. Hemorragias en ambos ojos; sangrado nasal; sangrado bucal, otorragia.

En el cuello presentaba hematomas y también en el hombro. T•rax con hematomas y excoriaciones.

Las mismas lesiones presentaban los pies y las rodillas.

No tenía lesiones en sus nudillos, es decir nunca pudo defenderse. La autopsia mostró hematoma extradural, hematoma intracerebral. El tórax presentaba pulmón congestivo. El cerebro estaba destrozado y congestionado. Al igual que el pulmón.

No presentaba drogas en sangre, solo 0,40 de alcohol en sangre y ninguna droga del grupo ansiolítico.

Para el doctor Cabezas mi hijo murió destrozado por los golpes. Aun así no hay imputados, ni detenidos, y la causa está en una fiscalía de delitos menores.

Cinco meses pasaron e un crimen atroz. Cinco meses que ladrones y criminales siguen en la calle. Cinco meses hace que un padre exige justicia y una investigación que no sea al final un fraude judicial", reflexionó.

Luego dijo: "No vamos a creer en historias que no tienen sustento, no nos vamos a dejar engañar ni vamos a retroceder por amenaza alguna, queremos solo la verdad y que no se maquille un homicidio en ocasión de robo ", aseguró con vehemencia Jorge David Farfán (p).

“A la víctima la trataron de ladrón”

“Mañana no sé que inventarán para culpar a la víctima, pero no lo voy a permitir. Fue homicidio en ocasión de robo”.

El día jueves 7 de febrero mi hijo estuvo reunido en Santa Ana I con un grupo de amigos.

De allí salió vestido y luego aparece desesperado en una sandwichería pidiendo auxilio. Allí se lo ve con el torso desnudo, una bermuda negra, una riñonera y una marca en el pecho producto de un golpe.

Eran la 1.17 de la madrugada del viernes cuando Farfán llegó frente al domicilio en donde recibió una brutal golpiza, ya que los propietarios de la vivienda manifestaron que el joven quiso robarles una bicicleta.

Los testigos hallados por la familia aseguran que varios integrantes de la familia Contreras lo golpearon y lo introdujeron a la fuerza a la casa hasta la llegada de la policía.

Luego siguieron las agresiones, también de parte de los policías, dice la familia.

La realidad es que para la familia no cierra la historia de que su hijo ingresó casi desnudo a robar una bicicleta inexistente.

“Tampoco podemos aceptar que el médico forense asegure que la muerte se produjo por sobredosis de una droga que no consumía el joven, ya que no era adicto a la cocaína sino que alguna vez fumó marihua na”.

“Pero que digan que no hubo lesiones mortales sobre el cuerpo de Gury Farfán es inaceptable. Esperamos cinco meses para demostrar que no solo había lesiones mortales sino también una intención inequívoca de cerrar el caso con cualquier historia, dejando en libertad a criminales, tirando el honor de mi hijo y de su familia a los perros, culpando a la víctima de ser culpable de su muerte. Creo que ese argumento ya lo usaron en otros casos famosos en Salta, y eso me deprime aún más”, se sinceró.