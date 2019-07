Quieren declarar emergencia por adicciones

Las adicciones a sustancias prohibidas proliferan en todos lados, pero en el norte provincial llegaron a niveles alarmantes, especialmente entre los jóvenes, lo que encendió las alarmas de los ediles de Orán.

Por ello, el concejal Gonzalo Díaz hizo hincapié en la necesidad de fijar políticas públicas para combatir este flagelo social en crecimiento. Díaz presentó un proyecto de ordenanza solicitando que se declare la emergencia municipal en materia de adicciones por el lapso de cinco años.

El edil explicó que este proyecto surgió luego de considerar las planillas de evaluaciones de los dispositivos y de las planillas mensuales que envían del área de Capacitación e Investigación de la coordinación General de Adiciones.

En las mismas se observa que en lo que va del año 2019, de las 1.020 consultas recibidas en el Centro Preventivo y Asistencial Tinku, de Orán, iniciaron tratamiento 678 personas. De estas, habían nada menos que 553 personas con consumo problemático.

Cabe aclarar en este punto que las personas que consultan al Centro Tinku lo hacen en forma voluntaria y anónima, pero existen cientos de casos de gente que no piden ayuda alguna y elige seguir con su problema a cuestas por la vida, lo que generalmente termina costándole justamente la vida.

Números alarmantes

El informe detalla que el 24% de los consultantes inició su consumo antes de los 12 años. Entre los 12 y 15 años, que es la que se considera franja etárea de experimentación, están incluidos un 61 % de los casos, siendo el pico más alto a los 13 años con un 17,4 %.

Por otro lado, teniendo en cuenta que se trata de jovencitos, solo el 16,6 % tiene cobertura médica privada y un altísimo porcentaje del 70 % no estudia actualmente y sólo el 30 si lo hace.

Por eso, al avanzar ne la edad de los consultantes, en cuanto al nivel de estudios alcanzado prima el rubro secundario incompleto con un 62% , seguido por Primario Incompleto con 21%.

En el mismo sentido, entre las causas de deserción se encuentra primera la denominada falta de motivación con 28%, lo que significa que los chicos no le ven un futuro a su vida y no sabe para qué estudiar y si para ellos el futuro no existe.

La segunda causa de deserción es "consumo" con 22% y en tercer lugar otros con 21%. También se supo que el 42% se halla desempleado.

Una realidad preocupante

En cuanto a los consumos específicamente, ea sustancia de inicio es preponderante la marihuana con el 40%, seguida por el alcohol con un 29% y en tercer lugar figura el rubro policonsumo con el 8%.

Actualmente, el 60 por ciento de los consultantes admitió que consume alcohol, el 47% acepta que consume marihuana y un 34% declara que consume pasta base.

Lamentablemente, uno de cada tres, es decir hasta un enorme 35%, presenta policonsumo, siendo las sustancias más combinadas alcohol, marihuana y pasta base.

Además, el 61 por ciento presenta antecedentes de consumo familiar: el 39% son hermanos, el 17% familia extensa y el 13% el padre.

De la totalidad de consultantes, el 63% tuvo antecedentes penales y actualmente tiene causas pendientes el 39%.

A su vez estuvieron privados de su libertad el 45% de las personas, estando actualmente privadas el 12%.

La más violenta

"Orán es considerada por muchos como la ciudad más insegura y violenta de la provincia y muchos de los hechos delictivos registrados tienen que ver de alguna manera con las adicciones", sentenció Díaz.

Además de remarcar que tanto la Constitución nacional, como la provincial y la Carta Orgánica expresan claramente los deberes del Estado en cuanto a la protección de los derechos de los ciudadanos, sobre todo a los que se encuentren en estado de vulnerabilidad como los jóvenes norteños y por ende la sociedad toda.

El proyecto de ordenanza pasó a comisión de Legislación General y tiene como objetivo coordinar acciones en torno al abordaje integral de la problemática a través de políticas públicas que permitan prevenir y combatir las adicciones a través del Centro Tinku.

Cuando se apruebe, el Ejecutivo podrá realizar las reestructuraciones presupuestarias que sean necesarias.

El objetivo será proveer de los fondos adicionales requeridos a los fines de la implementación de lo que la ordenanza dictamine", finalizó el autor del proyecto, convencido de la necesidad de contar con un instrumento como este.