El multifacético personaje negó que durante el ciclo se hayan “montado operaciones” y aseguro que haber trabajado en la TV Pública no lo ayudó económicamente: “No hice ninguna fortuna. Austeramente sigo alquilando mi departamento”.

Jorge Dorio: “Haber conducido 6,7,8 me quitó trabajos, pero haría el programa otra vez”

Periodista, escritor, poeta, panelista televisivo, conductor y ahora actor de teatro. Ese personaje ecléctico, todo terreno, es Jorge Dorio. Se hizo conocido a fines de los ochenta cuando empezó a trabajar en radio con Alejandro Dolina en “La venganza será terrible”, pero recién ganó notoriedad pública en los años 2001, 2002 y 2003 cuando se desenvolvió como panelista de los debates de las primeras ediciones argentinas de Gran Hermano.

Su última aparición televisiva fue en 2015, luego de estar desde el 2013 como conductor del programa político 6,7,8, que se transmitía por la TV Pública. Al frente de este ciclo, de los más polarizantes de los últimos tiempos, estuvo dos años consecutivos. Pero a partir de allí, Dorio tan sólo participó del programa Uno Mas Uno Tres conducido por el periodista Santiago Cúneo y que se emite sólo por Internet.

Jorge Dorio estuvo al frente del programa 6,7,8 desde el año 2013, hasta el 2015. Sin embargo, desde el cambio de Gobierno el programa ultrakirchnerista dejó de salir al aire y el periodista no volvió a aparecer dentro del mundo de la televisión.

“Me quitó trabajos haber conducido 6,7,8à Aunque esa experiencia realmente la disfruté mucho. Creo que hice un laburo bueno, estoy contento con lo que realicé durante ese período. Sé que a mucha gente le produjo molestia y desagrado mi participación y a partir de ahí no me dieron más bola”, afirmó el periodista en una entrevista con Clarín.

A pesar de que considera que haber formado parte del programa ultrakirchnerista le quitó trabajo, el periodista de 61 años afirma que volvería a conducir el ciclo y no se arrepiente de haber tomado esa decisión en su momento. “6,7,8 lo volvería hacer una y otra vez. Es más honesto decir mi ideología y desde ahí opinar, que disfrazarse según lo que a uno le conviene. Durante los años que conduje el ciclo no hubo ninguna operación montada, ni de mentiras ni de dinero. Aparte es súper comprobable: no hice ninguna fortuna con esto. Austeramente sigo alquilando mi departamentoà“, afirmó Dorio.

A pesar de su consideración inicial, el periodista reveló que si pudo haber formado parte del programa Intratables como panelista, pero decidió dejar de lado esa oportunidad. “En el último año y medio decidí no ir porque falta un grado más realista de confrontación. Siento que en ese tipo de programas cualquier argumento queda vaciado de contenidos ... Es cosa de guapos y no hay espacio para la reflexión. Sería bárbaro disponer de un espacio para discutir cabalmente“, cerró Dorio.