Comenzaron a pagar deuda de los "cheques voladores"

El municipio de La Viña firmó un convenio de compromiso de pago con el comerciante salteño que reclamaba semanas atrás por los cheques emitidos sin fondos por parte del intendente Mario Aramayo.

De esta manera queda de lado la resolución judicial que ordenaba un embargo de bienes al municipio utilizados para el servicio público de los vecinos a favor del damnificado.

El edil Federico Aguirre confirmó que el jefe comunal viñatero se hizo presente en el Concejo Deliberante para explicar los pormenores de esta deuda.

"El intendente se comprometió con el comerciante a saldar esta deuda. Ya se abonaron 300 mil pesos y el saldo se pagará en dos cuotas hasta setiembre. La deuda con intereses asciende a 975 mil pesos", expresó el edil.

De acuerdo a lo manifestado por el intendente Aramayo a los ediles de La Viña, este nuevo acuerdo se firmó con la intención de evitar embargos de maquinarias a la comuna de apenas 8 mil habitantes.

La plata para pagar

"Dio explicaciones (el intendente) que el dinero para saldar estas deudas saldría de la certificación de una obra de viviendas a favor de la comuna. Esta parte de dinero iría a pagar esta deuda y el resto saldría de otra certificación de inicio de obras de viviendas. De todas formas nosotros, los tres ediles, hemos pedido a la Auditoría informes al respecto para sacarnos todas las dudas". expresó.

Según Aguirre, el jefe comunal de La Viña se comprometió a usar esos fondos que están prontos a certificarse para la Municipalidad y así no gastar dineros destinados a otros fines esenciales para la administración de la comuna.

Por lo visto, Aramayo ya pagó 300 mil pesos en su primera cuota, y la segunda y tercera partes se harán con cheques de 300 y 375 mil pesos respectivamente.

"Nosotros tenemos un problema con la construcción de 10 viviendas que aún no se terminan. La empresa no finalizó la obra y dejó debiendo dinero a trabajadores de nuestro pueblo. Esto derivó en estos cheques sin fondos, porque al municipio no le depositaban en tiempo y en forma desde Provincia y desde Nación".

Esta versión habría motivado la emisión de cheques al corralón de Sergio Mazzone, el dueño del comercio que se vio afectado en medio millón de pesos porque los cheques de pago no tenían fondo.

Embargo

El comerciante judicializó la deuda. Así fue como el Juzgado Civil y Comercial II, a cargo de Ricardo Issa, dispuso el embargo de un tractor y una retroexcavadora pertenecientes a la Municipalidad hasta cumplir el monto de lo adeudado. Como el comerciante Mazzone no quería perjudicar a la pequeña comuna con la toma de estos bienes, buscó la manera de saldar la deuda a través del diálogo.

Ahora se debe pagar el doble

De esta manera se acordó un nuevo convenio de pago. Se saldará la deuda en cómodas cuotas, sin correr el riesgo de embargos de bienes.

Lo que no explican los ediles, ni el intendente de La Viña es que, de una deuda de medio millón de pesos por desacatar otros convenios de pago la comuna deberá pagar casi el doble de deuda. Ahora es 975 mil pesos de acuerdo a lo confirmado por el concejal Aguirre.

De todas formas, el edil insistirá en solicitar pedidos de informes a los organismos provinciales para saber la real situación financiera de la comuna de La Viña.

El pasado 8 de julio el dueño de un corralón de Salta capital afirmó en declaraciones en El Tribuno que resultó seriamente perjudicado por cheques sin fondos que recibió de parte de la Municipalidad con la firma del intendente Aramayo. Los cheques eran diez. Suman un monto superior al medio millón de pesos y corresponden a compras de diversos materiales de la construcción.

El tema también fue abordado por el diputado Amat.