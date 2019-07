Paro docente: El Gobierno ratifica el 38% pero ofrece adelantar algunos porcentajes

"En simples palabras, lo que la Provincia ofreció en febrero y sostiene hoy es pagar una paritaria equivalente a la inflación". En uno de los días más tensos desde que terminaron las vacaciones de invierno y arrancó el paro de los Docentes Autoconvocados de la plaza, el ministro de Economía, Emiliano Estrada, ratificó ayer que el Gobierno pagará el 38 por ciento de aumento salarial en todo el año y que, en caso de superar la inflación ese porcentaje, automáticamente se activará la cláusula gatillo y la Provincia liquidará la diferencia que corresponda.

Durante una rueda de prensa en Casa de Gobierno, Estrada explicó que pagar un aumento mayor al acordado durante las paritarias de febrero y marzo últimos sería dejarle la provincia fundida al próximo gobernador. No obstante, no descartó que algunos de los porcentajes que faltan cobrar hasta fin de año se puedan replantear, siempre haciendo un prorrateo hasta diciembre, para que los docentes puedan llevarle la delantera a la evolución de precios mensual, sin desfinanciar la Provincia.

"Pagar lo que los docentes nos están pidiendo ahora implicaría una erogación de 6.000 millones de pesos", advirtió.

El titular de la cartera económica citó a los medios y se empeñó en explicar, con detalles, cada paso de la negociación con los docentes desde febrero, cuando arrancaron las conversaciones que, en marzo, culminarían con un acuerdo de las partes del 38% anual, con cláusula gatillo y bono de 5.000 pesos. Por eso, consideró que la actual discusión no tiene razón de ser "ya que hace cinco meses se cerró una paritaria que se está cumpliendo".

En efecto, en lo que va del año, el Gobierno otorgó un 17,5% de aumento salarial y, ahora, ofrece adelantar un 4,9% como parte del porcentaje que debía pagarse con los sueldos de agosto (7,5%), para igualar la evolución de la inflación actual, que suma 22,4%.

"Podemos ir adelantando porcentajes del incremento salarial acordado hasta fin de año para que el sueldo docente no pierda poder adquisitivo, pero no podemos activar ahora mismo una cláusula gatillo si no sabemos en cuánto cerrará la inflación del 2019", explicó, e inmediatamente aclaró: "Si a fin de año la inflación supera el 38% acordado, garantizamos activar la cláusula gatillo para igualar esa cifra; sin embargo, si la evolución de los precios es menor el aumento seguirá siendo el mismo".

Estrada afirmó: "No es la intención otorgar el aumento del 4,9% unilateralmente sino a través del diálogo. Creemos que es una muy buena oferta". Aclaró, no obstante, que por los plazos administrativos si no se llega a un acuerdo y se firma el decreto antes del fin de semana no darán los tiempos para incorporar el aumento en la liquidación del sueldo de este mes, que estará en los cajeros el próximo miércoles 31.

Nuevas demandas

Para reforzar la postura del Gobierno, el ministro indicó: "En los últimos días tuvimos otras demandas que iban por fuera de lo que era el acuerdo salarial básico, que tenían que ver con transporte, a lo que dimos respuesta con incrementos; titularizaciones, a lo que también se dio respuesta; liquidar los saldos que no se habían liquidado a todos los docentes del bono de 5.000 pesos, que también se cumplió; y el Fondo Compensador Docente, que es un fondo que elimina el Gobierno nacional y que la Provincia decidió hacerse cargo".

"Esas fueron las demandas del sector docente a las que le fuimos dando respuestas", destacó pero lamentó que "después aparecieron nuevas demandas que no son posibles de cumplir porque generan una erogación importantísima para la Provincia, como por ejemplo un bono de 15.000 pesos que para la administración pública son 1.000 millones de pesos, un número muy grande. Inviable en la Provincia y en toda la Argentina".

En torno a una de los principales reclamos de los docentes en esta y en todas las negociaciones paritarias, que es el no descuento de los días caídos y que no se tomen represalias administrativas, Estrada aclaró que eso es parte de las decisiones que se toman en la mesa de negociación: "Creo que el punto clave es llegar a un acuerdo rápido, porque esto es lo que termina generando las soluciones y respuestas más convenientes para todos", sentenció.

Finalmente, el ministro de Economía reiteró que siguen abiertos los canales de diálogo para terminar con este conflicto y que "todo lo que acordemos en el marco de las negociaciones va a ser extendido para toda la administración pública".