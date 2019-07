Fuerte  choque sobre Pellegrini

Un accidente que afortunadamente no arrojó heridos ocurrió hoy por la mañana en Pellegrini y Coronel Vidt cuando el conductor de un Peugeot 505 impactó de atrás con una SUV Ecosport. Según indicó el conductor del Peugeot el choque se produjo porque el otro vehículo frenó de manera brusca. “No me dio tiempo a nada. Me dijo que frenó de esa manera porque pensó que se iba a producir un choque en cadena, pero esto no ocurrió”, explicó. “Mi distancia era la correcta, pero la frenada fue muy brusca”, repitió.

En el lugar se hizo presente personal policial tras el llamado de uno de los conductores.