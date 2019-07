Alfredo Muñoz (Orán): Aún no he podido averiguar sobre mi reparación histórica, quisiera saber si me corresponde y si puedo hacer el trámite.

Buen día Alfredo. El lunes pasado vencía el plazo de tres años para aceptar la reparación histórica. Sin embargo Anses dio a conocer ese mismo día la resolución 176/2019, que establece que "aquellos beneficiarios que no hubiesen rechazado la propuesta podrán continuar con el procedimiento previsto en el Programa Nacional de Reparación Histórica".

Por otro lado, para quienes no han adherido y están comprendidos dentro del programa, se establece "un canal de interacción personalizada con el beneficiario en el marco de la ley N´ 27.260, considerando las singularidades de cada caso".

Seguramente, en las próximas semanas habrá novedades en cuanto a los procedimientos.

Lo que sugeriría es que primero averige si le corresponde la reparación histórica y, eventualmente, cuál es el ofrecimiento del organismo previsional. Debería consultar en el sitio de Anses (www .anses.gob.ar), en el apartado "Mi ANSeS", Reparación Histórica, con clave de seguridad social, donde figura el ofrecimiento de reajuste de haberes y la retroactividad.

Elena Aramayo (Cafayate)

Nací en octubre de 1957 y desde julio del año pasado estoy aportando como monotributista social. Además recibo la pensión mínima de mi esposo fallecido.

Hola Elena: Estuve analizando su caso y veo que ya estaría en condiciones de iniciar su trámite de jubilación. Le explico por qué.

Por un lado podrá acogerse a la moratoria ley 26.970 desde que cumplió sus 18 años, es decir, desde octubre de 1975, hasta diciembre de 2003, según establece la normativa. Es decir que, en total, podrá cancelar deudas previsionales por un período de 28 años y 3 meses. Para completar los 30 años de aportes habrá de sumar sus aportes como monotributista desde el último año. Aún no alcanza los 30, pero tenga en cuenta que se bonifica el exceso de edad a cambio de aportes. Usted ya se acerca a los 62 años de edad, es decir que se ha "excedido" en dos años a la edad requerida (60 años), con esa bonificación podrá completar los 30.

El último paso es superar el análisis socioeconómico que establece Anses como condición de acceso. A simple vista, entiendo que no habría inconvenientes porque su pensión por viudez está en la mínima.

­Le deseo éxitos!

Isabel Mamaní (Capital)

Soy docente hace 10 años y un mes. Tengo aportes previos como empleada de comercio por 20 años. En este momento tengo 57 años recién cumplidos. ¿Estoy en condiciones de solicitar mi jubilación como docente? ¿Me reconocen los aportes anteriores?

Buen día Isabel. Para poder jubilarse como docente y recibir el suplemento (82% móvil, decreto N§ 137/05) es requisito para la mujer una edad de 57 años y contar con 30 años de servicios docentes; esta cantidad se reduce a 25 años de servicios docentes, si acredita que 10 de ellos han sido al frente de alumnos.

La buena noticia es que podrá completar el requisito de aportes sumando los 20 años de servicios comunes como empleada de comercio y así podrá jubilarse como docente.

En su caso le está faltando edad. La edad requerida surge de un prorrateo entre sus servicios docentes (57 años) y los comunes (60 años), en su caso la edad requerida será de aproximadamente 59 años, por lo tanto deberá esperar aún.