Eva de Dominici y una producción para el infarto

Eva De Dominici publicó en su Instagram la tapa de una revista estadounidense, donde se la ve apenas con un piloto y una postura muy sexy.

Dueña de una belleza inigualable, Eva está en boca de todos tras los rumores de embarazo junto a su pareja Eduardo, hermano de la actriz española Penélope Cruz.

Y si bien por ahora, la joven decidió no confirmar la noticia, a través de sus redes sociales comparte con sus más de 2 millones de seguidores sugerentes fotografías que evidencian su cambio físico.

No obstante, en esta oportunidad, recordó una antigua producción fotográfica para la cual posó sin ropa interior, y despertó suspiros al compartirla en las redes.

“Y al fin…. puedo mostrarles la nueva edicion de @beautyfileofficial que shooteamos hace unos meses”, escribió la actriz de Sangre blanca en su cuenta de Instagram junto a dos imágenes en las que se la puede ver totalmente al desnudo tapada con una bata nude y unos tacos negros.

Las imágenes, como no podía ser de otra manera, superaron los 137 mil “Me gusta” en menos de 14 horas y fueron miles los fanáticos que aprovecharon para elogiar su belleza. Incluso algunos famosos se sumaron a los comentarios.

Semanas atrás, Eva había escrito un mensaje en Instagram: "De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras... Así me despido de Barcelona. Habiendo cumplido otro sueño, jugando como un niño me puse en la piel de una cantante e interpreté hits románticos de los 80', esos que siempre disfruté cantar. No veo la hora que puedan ver la serie, pero aún no puedo mostrarles ningún avance. Estoy muy emocionada". Su publicación muestra que está pasando por un excelente momento a nivel personal y profesional.