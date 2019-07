Sabrina Sansone la rompió en el Bailando

El Polaco y Noelia Marzol, con Barby Silenzi de participante invitada, interpretaron este jueves “Rock’n roll all Night”, de Kiss, en la ronda de grandes éxitos de siempre.

Los tres, junto a otro bailarín, calentaron la pista y al momento de la devolución se llevaron todos los elogios, al igual que la coach salteña Sabrina Sansone, quien es directora de la escuela de baile Salta Danza (Alvear y 12 de Octubre).

En diálogo con El Tribuno, Sansone, que recientemente regresó al certamen de baile lugo de dos poco satisfactorias experiencias como coach de Gladys “la Bomba” y Anamá Ferreira, con quienes ofició más de maestra que de creadora de coreografías, contó algunos detalles de su incorporación.

“Para mí fue un placer que me hayan llamado para esta edición del Bailando, si bien me habían convocado primero para Morena Rial, había dicho que sí porque para mí siempre es un placer trabajar, desistí porque quería alejarme un poco de la parte de tener que estar enseñando todo el tiempo, quería demostrar lo que yo sé que es armar coreografías y montarlas”, aseguró la coreógrafa.

Sobre el resultado de la performance que tanto éxito tuvo esta semana destacó: “Yo no podía creer... la coreografía se me ocurrió cuando nos dieron la música, y a ellos al principio no les gustaba el tema, entonces fue como una lucha para que les guste el tema. Si bien nos llevamos bien había que convencerlos... Hasta que hubo un día que se hizo un click y eso fue buenísimo porque ellos salieron a la pista a romperla. Primero porque ellos estaban felices con la coreo y que al final lo reconozca el jurado y Marcelo, para mí fue la gloria, estaba muy contenta y sentí que me recibí de coach”.

Respecto a la continuidad en el certámen, Sansone no quiso aventurarse a relajarse por la última devolución y adelantó: “Tenemos que ver qué pasa con el cuarteto, hay que ir tranquilito. No hay que agrandarse, porque en cualquier momento te bajan. Esto es un reality.”

También se refirió al BAR y sus nuevos integrantes, de quienes la destacó trayectoria de cada uno (Flavio Mendoza, Laura Fidalgo y Aníbal Pachano) que también tiene que ver con los años y la experiencia de cada uno, en contraposición a los del año anterior que si bien "tienen mucho conocimiento, técnica y experiencia creo que hay más profesionalismo al momento de darte una devolución, que la de la Chipi o Jorgito que más jugaban... eran menos serios", sentenció.

Fuera de todo tecnicismo, la coach salteña confirmó que “por ahora" no hay nada entre el Polaco y Noe, "ellos son dos bombas, tienen 32 años, El Polaco está en el mejor momento de su carrera, está muy despierto, sin vicios, y ella también es muy comprometida ... además uno es más lindo que el otro.... y si obviamente que se gustan, pero todavía no pasa nada".